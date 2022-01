Pronostico Lazio vs. Salernitana, quote, come guardarlo, live streaming: 15 gennaio 2022 Scelte degli esperti della Serie A italiana

Ottavo posto Lazio prenderà l’ultimo posto Salernitana sabato in Serie A italiana, ed entrambe le squadre hanno bisogno di punti con terreno da coprire per realizzare i loro obiettivi stagionali. La Lazio è uno dei club più talentuosi d’Europa e considererà qualcosa di meno della qualificazione a una competizione europea come un fallimento, mentre la Salernitana spera di evitare la retrocessione. La Lazio è a quota 32 punti ma è solo fuori dal sesto posto per differenziale reti. La Salernitana, invece, è reduce da una vittoria ma è ancora a sei punti dall’uscita dalla zona retrocessione. Puoi guardare il dramma svolgersi e seguire tutta l’azione dal vivo su Paramount+.

Il calcio d'inizio è fissato per mezzogiorno ET dallo Stadio Arechi di Salerno, in Italia. La Lazio è la favorita a -320 (rischiare $ 320 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Lazio vs. Salernitana da Caesars Sportsbook. La Salernitana è la sfavorita di +900, mentre un pareggio restituisce quota +420. L'over-under è di 2,5 goal.

Data: sabato 15 gennaio

Ora: mezzogiorno ET

Per Lazio-Salernitana, Eimer sostiene la Lazio per coprire uno spread di 1,5 gol a -125. La Salernitana esce da una vittoria sull’Hellas Verona domenica scorsa e ora è a sei punti dal 17° posto Genova per la salvezza dalla retrocessione con una partita in mano.

Ma sulla base dei risultati che abbiamo visto in questa stagione, la scorsa settimana è stata probabilmente una tantum. La Salernitana aveva raccolto un solo punto nelle ultime otto partite e aveva perso l’andata contro la Lazio 3-0.

In quella partita, la Lazio aveva il 60 per cento del possesso palla e ha battuto la Salernitana 17-5. Ciro Immobile ha segnato un gol in quella partita ed entra sabato dopo aver segnato 15 gol in 17 partite di Serie A in questa stagione. Eimer punta su di lui per ritrovare il gol (-162) come bonus play alla Lazio che copre lo spread di 1,5 gol.

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Serie A italiana.