Pronostico Juventus vs Verona, quote, come guardarlo, live streaming: 6 febbraio 2022 Scelte degli esperti della Serie A italiana

Hellas Verona ha vinto tre delle ultime quattro partite e sta cercando di andare controcorrente Juve di domenica. Il Verona ha tutte le ragioni per essere fiducioso in vista della partita dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus in un precedente incontro di questa stagione. Tuttavia, la Juventus ha perso solo una delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming il gioco in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Allianz Stadium di Torino, in Italia, è fissato per le 14:45 ET. La Juventus è elencata come la favorita di -170 (rischiare $ 170 per vincere $ 100) sulla linea di vincita dei 90 minuti nelle ultime quote Juventus vs Verona da Caesars Sportsbook, con Verona elencata come la sfavorita di +490. Un pareggio ha un prezzo di +300 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare la Serie A italiana e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale (inclusi molti sport come SEC su CBS, NFL su CBS e PGA Tour), nessuna pubblicità, su richiesta e la possibilità di scaricare episodi offline visualizzazione. Entrambi i piani prevedono una settimana gratuita per iniziare, quindi iscriviti ora qui.

Come vedere Juventus vs Verona

Data: domenica 6 febbraio

Ora: 14:45 ET

Streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Verona-Juventus

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Juventus-Verona dell’esperto di calcio europeo Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Juventus-Verona, Green sceglie la Juventus per assicurarsi la vittoria. La Juventus ha vinto 33 delle 61 partite di tutti i tempi tra i club, ma la Juve non vince contro il Verona dal 2019. Nonostante il Verona abbia vinto le ultime due partite, i gialloblù hanno ottenuto solo una vittoria nelle cinque precedenti. Perlomeno in questa stagione, la Juventus vorrebbe puntare direttamente alla UEFA Champions League del prossimo anno, ma la squadra di Massimiliano Allegri deve finire tra le prime quattro della classifica finale di Serie A per farlo.

Allo stato attuale, la Juventus è al quinto posto e a soli due punti di distanza Atalanta, ma ha giocato una partita in più rispetto al club al quarto posto. Allegri deve scegliere quanto essere aggressivo in attacco, ma vincere è chiaramente la priorità assoluta. Paolo Dybala ha segnato tre gol in quattro partite prima del pareggio della Juventus contro il Milan. Nel frattempo, l’attaccante Alvaro Morata ha trovato il gol per la prima volta in sei gare contro la Samp.

“Centrocampista bianconero Manuel Locatelli è sospeso, mentre Federico Chiesa – un’altra superstar che firma da Fiorentina – è ferito, e Alessio Sandro e Federico Bernardeschi potrebbe mancare con il COVID-19″, ha detto Green a SportsLine. “Tuttavia, la Juventus ha una rosa più forte e più numerosa del Verona. Dovrebbe essere galvanizzato da [Dusan] L’arrivo di Vlahović e dovrebbe vincere questa partita”.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Serie A italiana. Visita Paramount+ ora per vedere la Serie A italiana, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori match di calcio del mondo e molto altro ancora.