Pronostico Juventus vs Udinese, quote, come guardarlo, live streaming: 15 gennaio 2022 Scelte degli esperti della Serie A italiana

I club diretti in direzioni diverse della Serie A italiana si incontreranno sabato, quando Juve host Udinese nel loro secondo incontro della stagione. Le due squadre hanno chiuso le cose con un pareggio quando hanno giocato in estate, ma da allora la Juventus ha intrapreso la scalata della classifica di Serie A, mentre l’Udinese ora si libra appena sopra la zona retrocessione. L’Udinese sta uscendo da una delle peggiori sconfitte dell’anno, dopo aver perso 6-2 contro Atalanta, ma puoi vedere se questo fine settimana può tirare fuori il turbamento quando catturi tutta l’azione dal vivo su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Allianz Stadium di Torino, in Italia, è fissato per le 14:45 ET. La Juventus è elencata come la favorita di -265 (rischiando $ 265 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti nelle ultime quote di Caesars Sportsbook, con l’Udinese elencata come la sfavorita di +800. Un pareggio ha un prezzo di +360 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Come vedere Juventus-Udinese

Data: sabato 15 gennaio

Ora: 14:45 ET

Streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Udinese-Juventus

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte di Juventus-Udinese dell’esperto di calcio europeo Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Udinese-Juventus, Green sceglie entrambe le squadre per segnare nella partita a quota +110. Con la Juventus che arriva come una favorita così pesante, difficilmente si deve discutere del motivo per cui ci si dovrebbe aspettare che trovi il fondo della rete. Nelle ultime tre partite di campionato, la Juve ha avuto sette marcatori diversi e in quel periodo ha ottenuto due vittorie e un pareggio. Tuttavia, la Juventus ha subito tre gol Roma nell’ultima partita di Serie A, e ha perso 2-1 contro Inter Milan mercoledì scorso nella gara di Supercoppa Italiana.

Nel frattempo, l’Udinese ha segnato 10 gol in tutte le competizioni nelle ultime tre partite, tra cui un paio di vittorie per 4-0 contro il Cotrone di Serie B in Coppa Italia e Cagliari nella successiva partita di Serie A del 18 dicembre. Partita da disputare Salernitana è stato abbandonato dopo che troppi giocatori dell’avversario sono risultati positivi al COVID-19. L’Udinese ha affrontato problemi di COVID in proprio, ma non è inclusa tra le persone colpite Gerard Deulofeu, autore di una doppietta contro il Cagliari. Centravanti Beto ha segnato uno dei due gol contro l’Atalanta, e ora ha quattro gol nelle ultime cinque presenze.

“L’Udinese è stata costretta ad affrontare l’Atalanta lo scorso fine settimana, nonostante la mancanza di 12 giocatori risultati positivi al Covid-19”, ha detto Green a SportsLine. “La Juventus sarà affaticata dopo aver giocato 120 minuti contro l’Inter mercoledì, quindi potrebbero esserci molte gambe stanche in campo”, ha detto Green a SportsLine “

