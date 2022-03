Pronostico Juventus vs. Spezia, quote, come guardarlo, live streaming: 6 marzo 2022 Scelte degli esperti della Serie A italiana

Due squadre che cercheranno di mantenere l’attuale posizione nella classifica della Serie A italiana si sfideranno domenica quando il quarto posto Juve ospita il 16° posto Spezia. La Juventus ha tre punti di vantaggio sull’Atalanta per il quarto e ultimo posto in Champions League disponibile quest’anno in Italia, mentre lo Spezia è a quattro punti dalla zona retrocessione. Con così tanto in gioco per entrambe le parti, tre punti saranno fondamentali. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming il gioco in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio dall'Allianz Arena di Torino, in Italia, è fissato per mezzogiorno ET. La Juventus è la favorita a -410 (rischiare $ 410 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Juventus vs Spezia di Caesars Sportsbook, con lo Spezia come sfavorito di +1300. Un pareggio ha un prezzo di +470 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Come vedere Juventus vs Spezia

Data Juventus-Spezia: domenica 6 marzo

Orario Juventus vs Spezia: 12 ET

Juventus-Spezia in streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Spezia-Juventus

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte di Juventus-Spezia dell’esperto di calcio europeo Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Spezia-Juventus, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare a quota +120. Lo Spezia ha segnato in nove delle ultime 10 partite, mentre la Juventus ha subito gol in cinque su sei in tutte le competizioni. La difesa dello Spezia avrà difficoltà a rallentare un attacco della Juventus che ha segnato in tutte le partite tranne una dal 30 novembre con più gol in 10 delle 19 gare durante quell’intervallo.

“Dušan Vlahović sembra aver trovato il suo ritmo. Vlahovic ha segnato 20 gol in 25 presenze e ha segnato due gol nell’ultima partita di campionato contro Empoli“, ha detto Eimer a SportsLine. “Aspettatevi che continui a guidare un forte attacco della Juventus e domini contro una difesa in difficoltà come lo Spezia”.

