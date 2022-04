Pronostico Inter vs Milan: Coppa Italia in diretta streaming, canale TV, guarda il Derby della Madonnina online

Tutto si riduce a martedì nella semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Dopo l’andata senza reti, le due squadre si affrontano di nuovo più di un mese dopo. Si preannuncia una resa dei conti tesa di ritorno, piena di emozioni a San Siro con entrambe le squadre determinate a battere l’acerrimo rivale per raggiungere la finale. La vincente del Derby della Madonnina affronterà la vincente della seconda semifinale tra Juventus e Fiorentina (1-0 per la Juventus all’andata a Firenze) che si disputerà questo mercoledì all’Allianz Stadium di Torino. È importante notare che questa è l’ultima versione della Coppa Italia con la regola dei gol in trasferta ancora attiva, a differenza di altre competizioni come la UEFA Champions League che ha scelto di abolire i gol in trasferta a partire da questa stagione. L’Inter è la squadra di casa designata, che potrebbe dare il vantaggio del gol in trasferta al Milan se riesce a pareggiare e segnare.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: martedì 19 aprile | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Stadio San Siro — Milano, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Notizie di squadra

Inter Milan: Hanno navigato oltre a momento difficile iniziato esattamente dopo la sconfitta contro il Milan il 5 febbraio. All’improvviso, l’Inter sembra essere finalmente tornata in carreggiata con tre vittorie consecutive in Serie A (Juventus, Hellas Verona e Spezia) per la prima volta in anno solare. Simone Inzaghi può contare su tutti i suoi giocatori chiave, incluso Stefan de Vrij, che è finalmente tornato dopo l’infortunio e sarà probabilmente nell’XI titolare. Sia Lautaro Martinez che Edin Dzeko dovrebbero iniziare il Derby della Madonnina e il loro ruolo sarà determinante per il risultato finale del match.

AC Milan: Stefano Pioli può anche iniziare con il suo solito XI titolare con Pierre Kalulu come terzino destro e Matteo Gabbia che giocherà al fianco di Fikayo Tomori come difensore centrale poiché Alessio Romagnoli è ancora in dubbio. Olivier Giroud sarà il loro attaccante di riferimento considerando che Zlatan Ibrahimovic è ancora da parte e salterà l’intera settimana per il suo processo di recupero. Giroud è stato il giocatore decisivo del derby vinto dal Milan a febbraio con una doppietta decisiva che ha cambiato completamente il corso dell’attuale campionato di Serie A.

Predizione

Aspettatevi una partita molto ravvicinata e probabilmente in cui i gol sono pochi e lontani tra loro, soprattutto se guardiamo alle ultime partite di forma del Milan, dato che ha segnato solo cinque gol nelle ultime sei partite. I rossoneri escono in testa qui. Scegliere: Milan 1, Inter 0