Pronostico Inter-Juventus, quote, come guardarlo, live streaming: 12 gennaio 2022 Scelte Supercoppa Italiana

Mercoledì segnerà la decima presenza consecutiva della Juventus in Supercoppa Italiana, ma la prima senza essere il campione in carica della Serie A. Quell’onore va all’Inter, che ha posto fine al regno quasi decennale della Juventus in cima alla massima divisione italiana. La Juventus si è comunque qualificata alla Supercoppa Italiana 2022 vincendo la Coppa Italia 2020-21. La Juventus ha vinto questo evento nove volte, mentre l’Inter ha vinto cinque campionati di Supercoppa Italiana. Puoi vedere cosa succede quando catturi tutta l’azione dal vivo su Paramount+.

La partita si giocherà a San Siro a Milano, in Italia, e il calcio d’inizio è previsto per le 15:00 ET. L’Inter è la favorita di -133 (rischiare $ 133 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Juventus vs Inter al Caesars Sportsbook. La Juventus è l’underdog di +333, un pareggio ha un prezzo di +290 e l’over-under è di 2,5 goal. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Inter-Juventus

Data: mercoledì 12 gennaio

Ora: 15:00 ET

La Supercoppa Italiana sceglie Juventus-Inter

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte di Inter-Juventus dell’esperto di calcio europeo Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Juventus-Inter, Green sostiene l’Inter per vincere con una quota di -133. L’Inter entra in questa partita con una serie di otto vittorie consecutive in Serie A, e parte di queste è arrivata quando ha messo da parte i giocatori chiave. Ora, l’intera squadra dell’Inter è sana e desiderosa di proteggere il suo record di imbattibilità a San Siro contro squadre italiane in questa stagione.

La Juventus, invece, sarà priva del suo miglior attaccante, Federico Chiesa, che ha un infortunio al ginocchio, e del suo miglior difensore, Leonardo Bonucci, che ha un infortunio alla coscia. Green riconosce che la Juventus sta giocando con un roster debole contro una squadra più talentuosa quando sceglie il suo vincitore per questa partita.

“Anche il terzino sinistro Alex Sandro si è infortunato, lasciando la Juventus con una crisi difensiva”, ha detto Green a SportsLine. Il veterano Giorgio Chiellini può giocare al fianco [Daniele] Rugani come difensore centrale, ma la squadra non ha un terzino destro, quindi dovrà sostituire un altro centrocampista… L’Inter è stata superba a San Siro in questa stagione, con otto vittorie e due pareggi in 10 partite. Mercoledì dovrebbe essere in grado di battere una Juventus impoverita”.

