Pronostico Crystal Palace vs. Wolves, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 18 ottobre 2022

Palazzo di cristallo tentano di mettere a segno la loro seconda vittoria in tre partite quando martedì ospiteranno i Wolves in uno scontro della Premier League inglese. Il Crystal Palace (2-4-3) ha seguito una serie di quattro vittorie consecutive senza vittorie con una vittoria per 2-1 contro il Leeds e uno 0-0 contro il Leceister City sabato. I lupi (2-3-5) hanno concluso una serie di tre sconfitte consecutive con un trionfo per 1-0 Foresta di Nottingham nella loro ultima uscita. Il Crystal Palace ha vinto tre incontri consecutivi con i Wolves, battendoli 5-0 nel processo.

Il calcio d’inizio al Selhurst Park è fissato per le 15:15 ET. Gli Eagles sono favoriti di +115 (rischiare $ 100 per vincere $ 115) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote di Crystal Palace vs. Wolves, mentre i Wolves sono sfavoriti di +245. Un pareggio regolamentare ha un prezzo di +225 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Wolves vs. Crystal Palace, devi vedere cosa ha da dire l’esperto di calcio di SportsLine Jon Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 243-225-7 in generale sulle sue scelte di calcio nel 2022, incluso uno sbalorditivo 37-20-1 sulle previsioni della Premier League per un profitto di oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori.

Ora, Eimer ha analizzato il match tra Crystal Palace e Wolves da ogni angolazione e si è limitato a bloccare le sue scelte e le sue previsioni della Premier League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Eimer. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Wolves vs. Crystal Palace:

Crystal Palace vs. Wolves money line: Eagles +115, Wolves +245, Draw +225

Crystal Palace vs Wolves over/under: 2,5 goal

Crystal Palace vs. Lupi diffusione: Aquile -0,5

CRY: Gli Eagles hanno riportato la porta inviolata in due delle ultime quattro partite

WLV: I lupi hanno segnato un totale di quattro gol in 10 partite in questa stagione

Scelte Crystal Palace vs. Wolves: guarda le scelte qui

Perché dovresti sostenere Crystal Palace



Gli Eagles sono guidati offensivamente da Wilfried Zaha, che ha segnato quattro gol in otto partite dopo aver registrato il record di 14 gol in 33 gare la scorsa stagione. Il 29enne attaccante ha ottenuto la sua migliore prestazione della stagione in una vittoria per 3-1 contro Aston Villa il 20 agosto, quando ha segnato gol consecutivi per cancellare un deficit. Zaha ha segnato in entrambe le vittorie per 2-0 del Crystal Palace contro i Wolves la scorsa stagione.

Inoltrare Odsonne Edouard, che ha segnato sei gol nella sua prima stagione con gli Eagles nel 2021-22, è secondo nella squadra con due dopo aver segnato nel trionfo per 2-1 della squadra sul Leeds. Anche il punteggio in quella gara è stato Eberechi Eze, che ha trasformato al 76′ per sbloccare una situazione di stallo. Il centrocampista 24enne ha segnato l’unico gol nella vittoria per 1-0 del Crystal Palace contro i Wolves nel gennaio 2021.

Perché dovresti sostenere i lupi

I lupi hanno terminato un periodo di tre partite consecutive senza gol nella vittoria di sabato. Ruben Neves ha trasformato un rigore al 56 ‘per alzare Wolverhampton alla loro seconda vittoria stagionale. Il 25enne centrocampista portoghese, che ha segnato quattro gol la scorsa stagione, è a pari merito per la squadra in testa in questa stagione con due.

Neves è pari con il connazionale Daniele Podenza, che ha già eguagliato il numero di gol che ha segnato in 26 partite la scorsa stagione. L’ala 26enne è un gol in meno di eguagliare il totale più alto che ha registrato in quattro stagioni con i Wolves, cosa che ha fatto nel 2020-21. Poence ha segnato l’ultima volta il 3 settembre, quando ha fornito l’unico gol in un trionfo per 1-0 Southampton.

Come fare scelte tra Lupi e Crystal Palace

Eimer ha analizzato Crystal Palace vs. Wolves da tutte le parti e ha fornito due migliori scommesse sicure insieme a una ripartizione completa della partita. Sta solo condividendo quelle scelte qui.

Allora, chi vincerà Crystal Palace vs. Wolves martedì? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per la partita Wolves vs. Crystal Palace, tutte dall’esperto di calcio che è bloccato nel gioco in tutto il mondo, e scoprilo.