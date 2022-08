Pronostico Crystal Palace vs. Aston Villa, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 20 agosto

Palazzo di cristallo manca una vittoria ma si sente abbastanza bene con se stessi mentre si preparano a ospitare Aston Villa sabato in una partita della Premier League inglese 2022-23. Gli Eagles sono entrati nella stagione fissando i matchup con Arsenale e Liverpool per iniziare le cose, e mentre hanno perso 2-0 in una dura battaglia con i Gunners, lunedì hanno pareggiato 1-1 con il Liverpool. Palace aveva perso 10 incontri consecutivi con i Reds. L’Aston Villa, nel frattempo, ha aperto con una sconfitta per 2-0 contro la neopromossa Bournemouth ma si è ripreso con una vittoria per 2-1 contro Everton sabato scorso. La partita di sabato presenta ex centrocampisti della Premier League, con Patrizio Vieira ora il manager di Crystal Palace e Steven Gerrard la sua controparte con l’Aston Villa.

Il calcio d'inizio al Selhurst Park di Londra è fissato per le 10:00 ET. Caesars Sportsbook elenca Crystal Palace come un leggero favorito di +150 (rischiare $ 100 per vincere $ 150) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Crystal Palace contro Aston Villa. Villa è il perdente di +195, un pareggio ha un prezzo di +220 e l'Over-Under per i gol totali segnati è 2,5.

Ecco le linee di scommesse e le tendenze per Crystal Palace vs. Aston Villa:

Spread Crystal Palace vs Aston Villa: Palace -0,5 (+155)

Crystal Palace vs Aston Villa Over/Under: 2,5 goal

Crystal Palace vs. Aston Villa money line: Palace +150, Villa +195, Draw +220

CP: Il Crystal Palace ha segnato otto gol mentre ne ha segnati 11 nelle ultime 10 partite

AV: L’Aston Villa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15 nelle ultime 10 partite

Perché dovresti sostenere Crystal Palace

Gli Eagles hanno assunto le caratteristiche del loro manager, e questo significa che sono duri e disciplinati. Arriveranno con fiducia e avranno alle spalle un chiassoso pubblico di casa. Wilfried Zaha lunedì ha dato a Palace un vantaggio nel primo tempo e, sebbene non siano riusciti a resistere nonostante avesse un vantaggio maschile per gran parte del secondo tempo, Palace ha comunque preso un punto dal potente Liverpool. Il Crystal Palace non era riuscito a farlo nei precedenti 10 incontri con i Reds.

Zaha, che ha segnato 14 gol nel 2021-22, dovrebbe avere pochi problemi a trovare spazio contro una difesa del Villa che non ha segnato la porta inviolata nelle ultime sette partite di campionato. Aggiunta a caro prezzo Diego Carlos avrebbe dovuto aiutare, ma si è rotto il tendine d’Achille la scorsa settimana ed è fuori per un lungo periodo. Odsonne Edouard e Jean-Philippe Mateta insieme per 11 gol l’anno scorso. Il Palace è stata una squadra molto migliore a Selhurst Park la scorsa stagione, guadagnando 29 dei 48 punti lì.

Perché dovresti sostenere l’Aston Villa

I Villans sono stati 5-1-3 negli ultimi nove incontri tra le squadre e hanno vinto 2-1 a Selhurst Park lo scorso novembre. Danny Ings e Ollie Watkins sono ancora in testa all’attacco, con Jacob Ramsey ed Emiliano Buendia a fornire supporto. Watkins ha guidato la squadra con 11 gol la scorsa stagione, mentre Ings ne aveva sette con sei assist. Buendia e Ings hanno segnato i gol della scorsa settimana. I giocatori cercheranno di avere successo per Gerrard nella sua battaglia con il suo ex rivale.

L’Aston Villa è stata imprevedibile in trasferta la scorsa stagione, dato che sette delle sue 13 vittorie sono arrivate fuori casa ma ha perso 11 partite in trasferta (con un solo pareggio). Il portiere Emiliano Martinez ha avuto una scarsa percentuale di parate (67,6) ma ha comunque segnato 11 reti inviolate la scorsa stagione e aveva una percentuale di 76 o migliore nelle tre stagioni precedenti. Potrebbe non essere testato troppo sabato, dato che Palace ha avuto il quarto minor numero di tiri nell’EPL la scorsa stagione. Villa ha concesso solo il 30,6% dei tentativi degli avversari di trovare il bersaglio, il quinto miglior punteggio in Premier League.

Come scegliere tra Crystal Palace e Aston Villa

