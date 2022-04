Pronostico Chelsea vs. West Ham, quote: l’esperto di calcio rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 24 aprile

Chelsea viene fuori una perdita pungente mentre viene impostato per ospitare West Ham United in un altro derby londinese della Premier League inglese domenica a Stamford Bridge. I Blues (18-8-5) hanno visto un paio di difensori chiave infortunati dopo aver subito una sconfitta per 4-2 contro l’Arsenal mercoledì. Il West Ham (15-7-11) ha alcuni problemi di infortunio sulla linea di fondo, quindi questo potrebbe trasformarsi in una gara sorprendentemente offensiva. Il Chelsea è comodamente al terzo posto, entrando nella Matchweek 34 dopo aver giocato solo 31 partite e cinque punti di vantaggio sul Tottenham, quarto posto nella classifica della Premier League. Gli Hammers sono settimo, cinque punti dietro gli Spurs con cinque partite da giocare.

Il calcio d'inizio a Londra è fissato per le 9:00 ET. Il Chelsea è un favorito di -205 (rischiare $ 205 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Chelsea vs. West Ham di Caesars Sportsbook. Il West Ham è un perdente di +550, un pareggio ha un prezzo di +340 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Spread Chelsea-West Ham: Chelsea -1,5 (+140)

Over-under Chelsea-West Ham: 2,5 gol

Linea di denaro Chelsea vs. West Ham: Chelsea -205, West Ham +550, pareggio +340

CHL: Monte Muratore ha 23 gol e 19 assist in 100 partite EPL

ha 23 gol e 19 assist in 100 partite EPL WH: Declan Riso guida la Premier League negli intercetti (87)

Perché dovresti sostenere il Chelsea

I Blues sono usciti dalla partita di mercoledì arrabbiati, ma il loro attacco è andato a gonfie vele. Hanno controllato la palla per il 62 percento della partita contro i Gunners, ma un paio di errori hanno contribuito alla sconfitta. Timo Werner ha segnato il suo quarto gol in quattro partite in tutte le competizioni e anche Mason Mount è andato a fuoco. Ha segnato 10 gol e nove assist in campionato e il Chelsea ha segnato 13 gol nelle ultime quattro partite. Ha 14 gol in più e ne ha subiti 16 in meno rispetto al West Ham in questa stagione e ha un vantaggio del 13% in possesso palla.

Kai Havertz, che ha sette gol, è probabile che torni nella formazione titolare dopo che Romulu Lukaku sembrava svogliato contro i Gunners. Lui e Werner dovrebbero essere in grado di causare problemi a una difesa del West Ham che è stata danneggiata dagli infortuni. La difesa dei Blues è sbattuta, ma Tiago Silva può tenere il centro con l’aiuto di N’Golo Kante, che è uno dei migliori centrocampisti difensivi del gioco, e Edouard Mendy è difficile da battere in rete. Il portiere senegalese ha 12 reti inviolate e una percentuale di parate di 75,3, il terzo migliore del campionato.

Perché dovresti sostenere il West Ham

Gli Hammers hanno vinto tre degli ultimi cinque incontri, compreso un trionfo per 3-2 nell’ultimo incontro. Jarrod Bowen è stato uno dei marcatori e guida la squadra con nove, mentre Michele Antonio ne ha otto. Hanno combinato per 17 assist e formano un’ottima partnership che potrebbe sfruttare il Chelsea. Antonio Rudiger è probabilmente fuori e Andrea Christensen potrebbe anche sedersi con un infortunio. Backup Malang Sarr è inesperto, mentre il 37enne Silva non ha molto ritmo. I Blues hanno segnato almeno due gol in quattro delle ultime sei partite complessive.

Altri quattro giocatori hanno segnato almeno quattro gol per gli Hammers, che sono stati tenuti fuori dal referto solo una volta nelle ultime otto partite. Saranno ben riposati e cercheranno di più dopo aver dominato la partita di domenica contro Burnley ma venendo via con un pareggio per 1-1. Hanno tenuto la palla per il 62 percento della partita e hanno battuto i Clarets 21-9 e hanno subito un solo tiro in porta. Tomas Soucek ha segnato l’unico gol e fa squadra con Declan Rice in un forte centrocampo. Gli avversari hanno messo in porta il 29,3% dei loro tiri, il terzo miglior punteggio in campionato.

