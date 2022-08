Pronostico Chelsea vs Tottenham, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 14 agosto

Entrambe le squadre ottengono una vittoria nel weekend di apertura come Chelsea ospita il Tottenham in una partita della Premier League inglese 2022-23 allo Stamford Bridge. Questo derby di Londra è una prima battaglia tra le prime quattro squadre della scorsa stagione, ma le loro vittorie non avrebbero potuto essere più diverse. Il Chelsea, che è arrivato terzo nella classifica EPL la scorsa stagione, ha lottato molto per segnare sabato scorso, ma ha battuto Everton in trasferta 1-0. L’unico obiettivo è arrivato su a Jorgenho rigore a quasi 10 minuti dall’inizio del primo tempo di recupero. Il Tottenham, nel frattempo, ha vinto 4-1 in casa sabato contro il Southampton. Spurs, che hanno fatto il salto di qualità Arsenale nell’ultima settimana della scorsa stagione per finire quarto, mira a porre fine a una serie di cinque sconfitte consecutive contro i Blues.

Il calcio d’inizio a Londra è fissato per le 11:30 ET. Il Chelsea è il favorito di +123 (rischiare $ 100 per vincere $ 123) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Chelsea vs. Tottenham da Caesars Sportsbook. Gli Spurs sono i +230 sfavoriti, un pareggio regolamentare ha un prezzo di +235 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. Prima di bloccare le tue scelte Tottenham vs Chelsea, assicurati di controllare le previsioni della Premier League inglese dal comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato la partita Chelsea-Tottenham da ogni angolazione e si è limitato a bloccare le sue scelte e le sue previsioni sulla Premier League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Tottenham vs Chelsea:

Spread Chelsea vs Tottenham: Chelsea -0,5 (+120)

Over/under Chelsea vs. Tottenham: 2,5 gol

Linea di denaro Chelsea vs. Tottenham: Chelsea +123, Tottenham +230, Pareggio +235

CHL: è 6-1-0 negli ultimi sette incontri EPL, con un vantaggio di 12-1 gol

TOT: Ha segnato il maggior numero di gol in campionato durante questo anno solare (51)

Perché dovresti sostenere il Chelsea

I Blues saranno ansiosi di fare una prestazione migliore rispetto alla scorsa settimana per il pubblico di casa e dovrebbero essere fiduciosi. Hanno dominato gli Spurs quattro volte nel corso della scorsa stagione, battendoli 8-0 in due incontri EPL e due partite di Coppa di Lega. Il Chelsea ha avuto un vantaggio di 70-26 nei tiri (25-9 in porta) su quei quattro matchup. Dovrebbe trattenere la palla per gran parte del gioco, poiché ha registrato una media di un tasso di possesso del 10% più alto (62,3-52) nel 2021-22. Ha mantenuto il possesso in media del 60 percento nei quattro incontri con il Tottenham la scorsa stagione.

Monte Muratore continuerà ad essere il regista e il 22enne ha segnato 11 gol e 10 assist la scorsa stagione. Ha un nuovo attaccante con cui prepararsi per il successo Raheem Sterlingche ha segnato 13 gol e cinque assist per il campione di campionato Manchester City l’anno scorso. La difesa del Chelsea dovrebbe rimanere difficile da penetrare fintanto che l’allenatore Thomas Tuchel escogita la tattica. I Blues hanno segnato 33 gol la scorsa stagione, il terzo meno in campionato, e hanno segnato un differenziale di più di 43 gol.

Perché dovresti sostenere il Tottenham

La difesa dei Blues è stata dura da decifrare, ma gli Spurs hanno sicuramente il talento per farlo. E Koulibaly si sta ancora abituando ai suoi nuovi compagni di squadra in mezzo, e i Blues hanno perso sia Antonio Rudiger che Andrea Christensen in bassa stagione. Ciò potrebbe significare Harry Kane e Figlio Gli Heung-Min trovano le loro opportunità questa settimana. Il Tottenham ha vinto in una disfatta nonostante nessuno dei migliori marcatori sia salito sul tabellone contro Southampton. Son ha segnato 23 gol, mentre Kane ne ha segnati 17 dopo un inizio lento. I gol della scorsa settimana provenivano da fonti improbabili, incluso un autogol.

Son aveva un assist contro i Saints, ma lo era Dejan Kulusevskij chi aveva il più grande impatto. Il centrocampista svedese ha segnato un gol e ne ha piazzato un altro, e il difensore Eric Dier e centrocampista Ryan Sessegnon anche arrivato a referto. Kulusevski ha segnato cinque gol e otto assist la scorsa stagione ed è stato un forte complemento ai primi due. Richarlison è arrivato in bassa stagione dall’Everton, dove ha segnato 43 gol in quattro stagioni. Hugo Lloris resta in rete, e il francese ha avuto 16 reti inviolate e una percentuale di parata di 71,4 nel 2021-22.

Come scegliere tra Chelsea e Tottenham

