Pronostico Chelsea vs Southampton, quote: l’esperto di calcio rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 9 aprile

vacillante Chelsea proverà a riprendersi dalle sconfitte sbilenche consecutive quando visiterà il St. Mary’s sabato per affrontare Southampton in una partita della Premier League inglese. I Blues (17-8-4) sono stati sconfitti 4-1 dal 14° posto Brentford sabato scorso nell’ultima partita di campionato. Sono stati poi sopraffatti in una sconfitta per 3-1 contro Real Madrid nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League mercoledì allo Stamford Bridge. Il Southampton (8-12-10) ha perso tre delle ultime quattro ma ha recuperato un pareggio per 1-1 con il Leeds nell’ultima partita di sabato scorso. Il Chelsea sta cercando di evitare di dover lottare per un posto tra i primi quattro della classifica EPL, poiché è terzo ma è a soli cinque punti di vantaggio sul Tottenham e Arsenale con nove partite rimaste.

Spread Southampton vs Chelsea: Chelsea -0,5 (-120)

Over-under Southampton vs Chelsea: 2,5 gol

Southampton vs Chelsea Money line: Southampton +300, Chelsea -111, Pareggio +265

STH: MF James Ward-Prowse ha 13 gol su 73 calci di punizione in carriera (17,8%)

ha 13 gol su 73 calci di punizione in carriera (17,8%) CHL: GK Edouard Mendy è il secondo in percentuale di salvataggio (78,1) e ha 11 reti inviolate

Perché dovresti sostenere il Chelsea

I Blues sono la squadra più talentuosa e hanno giocato bene in trasferta, vincendo sei vittorie subito dallo Stamford Bridge. Hanno vinto 10 delle 15 trasferte e sono più-20 nel differenziale reti, subendone solo nove. Dovrebbero uscire con una scheggia sulla spalla, e hanno perso solo una volta negli ultimi 14 incontri con i Saints in tutte le competizioni. Il Chelsea aveva bisogno di rigori per vincere una partita di Coppa di Lega a ottobre, ma poche settimane prima ha vinto 3-1 in casa. Potrebbe far riposare alcuni giocatori chiave per la rivincita dell’UCL della prossima settimana, ma ha la profondità da coprire.

Il Chelsea ha 13 giocatori che hanno segnato almeno due volte, e Monte Muratore apre la strada con otto gol e sette assist. Kai Havertz ha segnato nella riunione di Coppa di Lega e ha segnato mercoledì. Ne ha sei in campionato, ma se viene tenuto fuori sabato, star dell’USMNT Cristiano Pulisico (quattro gol) potrebbe giocare un ruolo chiave. I Saints hanno subito 46 gol, nove dei quali nelle ultime quattro partite. Il Chelsea ha tenuto il 63% di possesso nell’ultimo incontro e ha effettuato 23 tiri.

Perché dovresti sostenere Southampton

I Saints giocano sempre duro con i Blues e sono 1-2-1 nelle ultime quattro partite di campionato. Il Chelsea ha concesso a 11 dei 25 tiri di colpire il bersaglio nelle ultime due partite, e James Ward-Prowse e Che Adams sono entrambi giocatori pericolosi per il Southampton. Ward-Prowse (sette gol, quattro assist) è devastante sui calci piazzati e il suo gol su punizione ha salvato il punto contro il Leeds. Adams ha segnato sette gol e ne ha impostati tre, e il suo ritmo è spesso un problema per i difensori. Ha segnato l’unico gol nella partita di Coppa di Lega a ottobre.

Il Southampton è anche una squadra di casa molto forte, perdendo solo tre delle sue partite in questa stagione al St. Mary’s, con un differenziale di gol di più-6. Ha consentito il quinto minor numero di tiri in Premier League e ha solo sette tiri in meno rispetto al Chelsea in questa stagione. Adam Armstrong ha lottato per adattarsi all’EPL ma ha segnato 44 gol nelle ultime due stagioni con il Blackburn. È probabile che sostituirà Armando Brojache ha sei gol ma è in prestito dai Blues e non può giocarci contro.

