Pronostico Chelsea vs Manchester United, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 28 aprile

Chelsea cerca di fermare un paio di lunghe serie di vittorie consecutive e mantenere Cristiano Ronaldo sotto controllo quando visita Manchester United per una partita della Premier League inglese giovedì. Il Chelsea (19-8-5), terzo in classifica con 65 punti, non è riuscito a registrare una vittoria in otto incontri consecutivi di campionato assoluto con il Manchester United (tre sconfitte, cinque pareggi) e otto partite di fila nella serie ( tre, cinque). I Red Devils (15-9-10) sono stati sconfitti due volte, ma sono imbattuti nelle ultime sette in casa (4-3-0) e Ronaldo ha segnato una tripletta in ognuna delle sue ultime due uscite all’Old Trafford.

Il calcio d’inizio all’Old Trafford è fissato per le 14:45 ET. Il Chelsea è elencato come un favorito di +115 (rischiando $ 100 per vincere $ 115) sulla linea del denaro dei 90 minuti nelle ultime quote Chelsea vs. Manchester United da Caesars Sportsbook, mentre il Manchester United è un perdente di +240. Un pareggio ha un prezzo di +240 e l’over-under per il totale dei gol segnati è fissato a 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Manchester United e Chelsea o pronostici sulla Premier League inglese, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato Chelsea vs. Man U da ogni angolazione e ha appena rivelato le sue scelte e le sue previsioni. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Green. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Man U vs Chelsea:

Spread Chelsea vs Manchester United: Chelsea -0,5 (+115)

Over-under Chelsea vs Manchester United: 2,5 gol

Linea di denaro Chelsea vs Manchester United: Chelsea +115, Manchester United +240, pareggio +240

CHE: I Blues hanno segnato meno di tre gol in quattro delle ultime cinque partite dell’EPL

UOMO: I Red Devils hanno segnato meno di due gol in otto delle ultime 10 partite in tutte le competizioni

Perché dovresti sostenere il Chelsea

I Blues si sono comportati bene in trasferta in Premier League negli ultimi tempi. Entrano in questa competizione con una serie di cinque vittorie consecutive – incluse quattro vittorie consecutive – e hanno perso solo una delle ultime otto fuori casa. Il Chelsea ha messo a segno tre reti inviolate e ha superato i suoi avversari 15-2 durante la serie di imbattibilità, consentendo un totale di quattro conteggi nelle ultime otto partite in trasferta.

Kai Havertz ha segnato in ciascuna delle ultime tre gare fuori casa dei Blues, producendo quattro dei 13 gol della squadra in quell’intervallo. Il 22enne centrocampista tedesco è secondo nel club con sette risultati, tre dietro Monte Muratore, che ha segnato tre gol nelle ultime due partite in trasferta. Il 23enne Mount, che ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, è quarto in Premier League con nove assist.

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils hanno vinto solo una delle ultime sei partite in tutte le competizioni, ma negli ultimi tempi si sono comportati bene in casa in Premier League. Il club sta guidando una serie di sette vittorie consecutive all’Old Trafford, registrando quattro vittorie e tre pareggi da quando ha subito una sconfitta per 1-0 contro i Wolves il 3 gennaio. Ronaldo è stato rovente in casa, registrando una tripletta in due delle Le ultime tre gare del Manchester United in casa.

Ronaldo ha segnato tutti e quattro i gol realizzati dalla squadra nelle ultime quattro partite. Il 37enne attaccante portoghese è terzo in Premier League con 16 conteggi e ha segnato il suo 100esimo gol in EPL nella sconfitta per 3-1 di sabato contro Arsenale. Jadon Sancho ha realizzato solo tre gol nella sua stagione d’esordio con il Manchester United, ma ha segnato il suo primo nel pareggio per 1-1 dei Red Devils contro il Chelsea il 28 novembre.

Come scegliere tra Chelsea e Manchester United

Green ha scomposto Chelsea contro Manchester United da ogni angolazione e si sta piegando sotto sul totale dei gol. Fornisce anche altre due scommesse migliori e ha un’analisi completa della partita. Sta solo condividendo le sue scelte da esperti della Premier League su SportsLine.

Quindi chi vince Chelsea vs Manchester United? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Manchester United vs Chelsea, tutte dall’esperto di calcio europeo che ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori nelle ultime quattro stagioni, e scoprilo.