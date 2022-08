Pronostico Chelsea vs Leeds, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 21 agosto

Entrambe le squadre dovrebbero entrare accese domenica dopo aver lasciato scivolare via i lead la scorsa settimana Leeds Unito host Chelsea in una partita della Premier League inglese 2022-23. Entrambe le squadre sono a quattro punti dopo due partite, ma entrambe erano in vantaggio con meno di 10 minuti dalla fine prima di accontentarsi del pareggio per 2-2 nella seconda settimana. Il Chelsea ha dominato principalmente il Tottenham nella resa dei conti domenicale, ma ha rinunciato a Harry Kane pareggio a sei minuti di recupero. È arrivato dopo una controversa mancata chiamata su un fallo degli Spurs e ha portato a cartellini rossi per entrambi gli allenatori dopo la partita. Il Leeds ha controllato la sua partita con Southampton sabato, ma ha permesso ai Saints di pareggiare all’81’. Ora, entrambi cercheranno di tornare nella colonna delle vittorie. I Blues sono arrivati ​​​​terzi nella classifica della Premier League la scorsa stagione, mentre il Leeds era 17esimo, a soli tre punti dalla retrocessione.

Il calcio d’inizio a Elland Road a Leeds, in Inghilterra, è fissato per le 9:00 ET. Il Chelsea è il favorito a -180 (rischiare $ 180 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Leeds vs Chelsea di Caesars Sportsbook. Il Leeds è il perdente di +470, un pareggio ha un prezzo di +325 e l’over/under per i gol totali segnati è 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta o scommessa Chelsea vs. Leeds, assicurati di controllare le previsioni della Premier League inglese dal comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato la partita Chelsea-Leeds da ogni angolazione e ha appena bloccato le sue scelte e le sue previsioni sulla Premier League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Leeds vs Chelsea:

Spread Leeds vs Chelsea: Chelsea -1,5

Over/under Leeds vs Chelsea: 2,5 gol

Leeds vs Chelsea Money Line: Leeds +470, Chelsea -180, Pareggio +325

Leeds: è stato superato 15-12 nelle ultime 10 partite di campionato (3-4-3).

Chelsea: ha un vantaggio di 15-12 gol nelle ultime 10 partite EPL (4-4-2).

Scelte Leeds vs Chelsea: guarda le scelte su SportsLine

Perché dovresti sostenere il Chelsea

Ai Blues mancherà l’allenatore Thomas Tuchel, che è stato disciplinato per una scaramuccia post-partita con l’allenatore degli Spurs Antonio Conte. Ma la squadra si accenderà dopo aver perso quella che sarebbe stata una grande vittoria. Nuova aggiunta Kalidou Koulibaly è stata una minaccia per tutto il giorno contro il Tottenham e ha segnato uno dei gol, e compagno difensore Rece James anche segnato su un colpo brillante. Il Chelsea cercherà di ottenere di più Monte Muratore (11 gol in campionato, 10 assist nel 2021-22), Kai Havertz (otto gol) e Raheem Sterling (13 per Manchester City).

Stella USMNT Cristiano Pulisico, che ha segnato 19 gol in un tempo di gioco limitato nelle sue quattro stagioni con il Chelsea, potrebbe anche giocare un ruolo più importante. I Blues non perdono contro il Leeds dal 2002, andando 6-2-0 in tutte le competizioni da allora. Sono stati anche un’ottima squadra in trasferta la scorsa stagione, perdendo solo tre partite e concedendo solo 11 dei 33 gol in trasferta. I 33 gol subiti sono stati il ​​terzo miglior punteggio in campionato, mentre il Leeds ne ha concessi 79, il secondo nella EPL. Il Chelsea ha anche segnato 34 gol in più (76-42) e 100 tiri in più (585-485).

Perché dovresti sostenere il Leeds

Anche i Bianchi avranno una scheggia sulla spalla dopo aver segnato due gol negli ultimi 18 minuti della partita dello scorso fine settimana. Hanno tenuto la palla per il 58 percento della partita contro i Saints ma non sono riusciti a resistere. Avevano solo il 40 percento di possesso nell’apertura contro i Wolves, ma hanno ottenuto una vittoria per 2-1. Hanno nove tiri in porta nelle due partite, a pari merito per il terzo posto in campionato. Centrocampista spagnolo veterano Rodrigo è stato infuocato all’inizio, segnando tre gol, inclusa una doppietta lo scorso fine settimana, dopo aver segnato sei gol in tutta la scorsa stagione.

Il Leeds ha aggiunto molti pezzi in bassa stagione per evitare di flirtare di nuovo con la retrocessione. giocatori USMNT Brenda Aaronson e Tyler Adams erano parte di questo, ed entrambi dovrebbero iniziare a centrocampo per la terza settimana consecutiva. Luis Sinisterra, che la scorsa stagione ha segnato 12 gol e sette assist con il Feyenoord nell’Eredivisie olandese, è una valida opzione dalla panchina. Inoltrare Jack Harrison ha due assist e può sempre trovare spazio per operare. I Blues finora non hanno segnato un gol da un attaccante nella corsa, con due provenienti dai difensori e l’altro su rigore.

Come fare scelte Chelsea vs Leeds

Green ha analizzato la partita Chelsea-Leeds da ogni angolazione e si sta piegando sul totale del gol. Fornisce anche le sue due migliori scommesse sicure, incluso un giocatore con cui segnare più denaro, e ha una ripartizione completa della partita. Sta solo condividendo quelle scelte qui.

Quindi, chi vince il Leeds contro il Chelsea nell’incontro di Premier League inglese di domenica? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per la partita Chelsea-Leeds, tutte dall’esperto di calcio europeo che ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori nelle ultime quattro stagioni.