Pronostico Chelsea vs Arsenal, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 20 aprile

È un incontro critico del London Derby nella Premier League inglese quando Chelsea host Arsenale mercoledì allo Stamford Bridge. I Blues (18-8-4) sono abbastanza comodamente al terzo posto nella classifica EPL, mentre l’Arsenal (17-3-11) è quinto e lotta per entrare tra i primi quattro per guadagnare un’offerta per la Champions League. Il Chelsea ha cinque punti di vantaggio sull’attuale numero 4 del Tottenham, mentre i Gunners sono dietro gli Spurs di tre. Le squadre sono andate in direzioni opposte, con i Blues su una corsa fiduciosa e l’Arsenal che ha perso tre partite consecutive di campionato. I Gunners hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri, anche se i Blues hanno ottenuto una vittoria per 2-0 all’Emirates all’inizio di questa stagione.

Il calcio d'inizio è fissato per le 14:45 ET. Caesars Sportsbook elenca il Chelsea come il favorito di -122 (rischiando $ 122 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti nelle sue ultime quote Chelsea contro Arsenal, con l'Arsenal il perdente di +350. Un pareggio ha un prezzo di +260 e l'over-under per i goal totali segnati è fissato a 2,5.

Spread Chelsea-Arsenal: Chelsea -0,5 (-120

Over-under Chelsea-Arsenal: 2,5 gol

Linea di denaro Chelsea vs Arsenal: Chelsea -122, Arsenal +350, pareggio +260

CHE: Il Chelsea ha tenuto la palla per il 65% dell’ultimo incontro, una vittoria per 2-0

ARS: L’Arsenal ha una media di 15,4 tiri a partita, il terzo più in campionato

Perché dovresti sostenere il Chelsea

I Blues stanno giocando con molto fuoco, dopo un 6-0 di Southampton nell’ultima partita di campionato con una vittoria per 3-2 contro Real Madrid. Poi hanno portato a una vittoria per 2-0 contro Palazzo di cristallo domenica in semifinale di FA Cup. Hanno perso complessivamente i quarti di finale di Champions League con il Real Madrid, ma al Bernabeu è stata comunque una prestazione travolgente in trasferta. Monte Muratore ha segnato quattro gol in quelle tre partite e ha segnato 12 gol e 14 assist in tutte le competizioni. Timo Werner ne ha segnati tre in quelle partite e ne ha 10 in totale.

Werner e Kai Havertz (12 gol) hanno il ritmo per turbare qualsiasi linea di fondo e l’Arsenal ha segnato sei gol nelle ultime tre partite. Il Chelsea è terzo in campionato per gol segnati (64), mentre ne subisce il terzo (23). Portiere Edouard Mendy è secondo in campionato per percentuale di salvataggio (78,4) e ha 12 reti inviolate nelle partite EPL e 20 complessive.

Perché dovresti sostenere l’Arsenal

I Gunners dovrebbero uscire con un vero senso di disperazione e hanno il talento per competere ma hanno avuto problemi di profondità. Hanno una vittoria per 1-0 e un pareggio per 2-2 nelle ultime due trasferte allo Stamford Bridge e non hanno perso entrambe le partite in una stagione dal 2015-16. I Blues hanno avuto qualche problema anche in casa, perdendo le ultime due gare in tutte le competizioni e vincendo solo metà delle partite di campionato lì (sette su 14). Il Chelsea è stata una delle migliori squadre difensive per tutta la stagione, ma ha subito nove gol nelle ultime cinque partite complessive.

Bukayo Saka (nove gol, cinque assist), Emile Smith Rowe (nove gol) e Martin Odegaard (sei) sono giocatori che possono mettere in difficoltà anche le migliori difese. Smith Rowe ha segnato l’unico gol quando queste squadre si sono incontrate l’ultima volta a Stamford Bridge, e dovrebbe segnare un gol dopo che non ha segnato da febbraio. In effetti, l’intera squadra dovrebbe uscire da una crisi, con il gol di Odegaard nella sconfitta per 2-1 contro il Brighton due settimane fa, l’unico questo mese.

Come scegliere tra Arsenal e Chelsea

