Pronostico Brighton vs. Crystal Palace, quote: l’esperto di calcio rivela le scelte della Premier League inglese per il 14 gennaio

Una delle rivalità più equilibrate nel calcio mondiale ritorna venerdì quando Brighton & Hove Albion host Palazzo di cristallo in una partita della Premier League inglese. Ogni squadra ha vinto 40 delle 108 partite giocate e il Crystal Palace ha un vantaggio di sette gol (151-144) in tutti i tempi. Entrambe le squadre sono su binari simili anche nel gioco della Premier League inglese in questa stagione, separate da soli quattro punti, con i Seagulls nono e Palace 11° nella classifica EPL. Palace e Brighton hanno entrambi vinto in trasferta per 2-1 nelle partite di FA Cup di sabato, con gli Eagles che hanno superato Milwall e Brighton abbattendo il West Brom.

Il calcio d'inizio è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca Brighton come il favorito di +105 (rischiando $ 100 per vincere $ 105) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Brighton vs. Crystal Palace, con Palace il perdente di +290. Un pareggio ha un prezzo di +225 e l'over-under per i gol totali segnati è fissato a 2,5.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza dei campionati e dei giocatori che la maggior parte delle persone non conosce, inclusa la maggior parte degli oddsmaker. Capisce che gli oddsmaker non si concentrano su campionati oscuri, quindi Eimer è diventato ossessionato dall’imparare tutto il possibile sulle competizioni più piccole. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Ecco le linee di scommesse e le tendenze per Crystal Palace vs. Brighton:

Brighton vs Crystal Palace: Brighton -0,5 (+100)

Over-under Brighton vs. Crystal Palace: 2,5 gol

Linea di denaro Brighton vs. Crystal Palace: Brighton +105, Crystal Palace +290, Draw +225

Brighton: Brighton & Hove Albion è 3-1-1 venerdì, perdendo solo la sua prima partita del genere.

Palace: Crystal Palace ha segnato 29 gol in Premier League in questa stagione.

Perché dovresti sostenere Brighton & Hove Albion



I Seagulls non hanno segnato un sacco di gol, ma sono stati davvero duri con gli avversari. Hanno concesso solo 20 gol nelle loro 19 partite EPL. Solo quattro squadre ne hanno concesso di meno: Man City, Chelsea, Liverpool e lupi. Il Brighton ha segnato lo stesso numero ma affronta una squadra del Palace che ne ha cedute 30, di cui 18 subite in trasferta. Gli Eagles hanno anche segnato solo nove dei loro 29 fuori casa.

Portiere Roberto Sanchez ha sei reti inviolate e si classifica al quarto posto in Premier League con una percentuale di salvataggio del 77,1. L’allenatore Graham Potter adotta un approccio basato sul possesso, ma non ha prodotto tutti i gol previsti. Ma i Seagulls hanno giocatori che possono segnare, guidati da Neal Maupay. Ha sette gol in questa stagione, e Leandro Trossard e Alexis Mac Allister hanno segnato quattro volte ciascuno.

Perché dovresti sostenere Crystal Palace

Gli Eagles sono imbattuti nelle ultime cinque contro il Brighton (2-3-0), con entrambe le vittorie in casa dell’Amex. Sono 4-1-2 negli ultimi sette incontri in trasferta e Palace ha segnato nove gol in più rispetto ai Seagulls in campionato in questa stagione. Palace ha segnato 29 gol in 20 partite, guidato dal centrocampista inglese Conor Gallagher. Il 21enne, in prestito dal Chelsea, ha segnato sei gol e tre assist. Odsonne Edoaurd (cinque gol), Christian Benteke (quattro) e Michele Olise (tre) può sfidare le difese e il 20enne Olise ha segnato in partite consecutive.

Olise ha pareggiato nella vittoria di sabato contro il Milwall e ha assistito Jean-Philippe Mateta intestazione per vincerlo. Mateta ha segnato due gol in sette partite, ma dovrebbe andarsene durante il periodo di trasferimento. Attaccante chiave Wilfried Zaha è tra i giocatori della Premier League in servizio nella Coppa d’Africa, ma gli Eagles hanno ancora il talento per segnare gol. La difesa è stata il problema, con Palace che ha concesso 30 gol nelle partite di campionato, ma il Brighton è stato nella media nelle partite di campionato contro l’Amex. È 3-3-3 con un differenziale reti meno-1 in casa.

