Pronostico Brentford vs. Brighton, quote: scelte della Premier League inglese, migliori scommesse per il 14 ottobre 2022

Brighton & Hove Albion cerca di registrare la loro prima vittoria sotto il nuovo manager Roberto De Zerbi quando visitano Brentford venerdì per una partita della Premier League inglese 2022-23. I gabbiani (4-2-2) hanno combattuto Liverpool al pareggio per 3-3 all’esordio di De Zerbi dopo aver sostituito Graham Potter, partito il mese scorso per prendere la posizione di dirigente con Chelsea, e lo scorso sabato ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Tottenham. Brentford (2-4-3) entra con una serie di tre vittorie consecutive dopo essere stato battuto 5-1 dal Newcastle l’ultima volta.

Il calcio d’inizio al Gtech Community Stadium è fissato per le 15:00 ET. I Seagulls sono +128 favoriti (rischiando $ 100 per vincere $ 128) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Brighton vs. Brentford da Caesars Sportsbook, mentre i Bees sono +220 sfavoriti. Un pareggio regolamentare ha un prezzo di +230 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Brentford e Brighton, assicurati di vedere le previsioni EPL di Martin Green di SportsLine.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato Brentford vs Brighton da ogni angolazione e ha semplicemente bloccato le sue scelte e le sue previsioni. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Brighton vs. Brentford:

Linea di denaro Brighton vs. Brentford: Gabbiani +128, Api +220, Pareggio +230

Brighton vs Brentford over/under: 2,5 gol

Spread Brighton vs. Brentford: Gabbiani -0,5 (+130)

BHA: I Seagulls hanno superato il Brentford 3-0 vincendo entrambi gli incontri la scorsa stagione

BRE: I Bees hanno segnato solo un gol durante la loro serie di vittorie consecutive

Scelte Brighton vs. Brentford: guarda le scelte su SportsLine

Perché dovresti sostenere Brighton & Hove Albion



I Seagulls stanno cercando di riguadagnare la loro forma offensiva poiché hanno segnato un totale di otto gol nelle due precedenti partite prima di essere cancellati dal Tottenham. Leandro Trossard ha segnato quattro dei cinque gol della sua squadra in quelle competizioni, inclusa una tripletta nel pareggio contro il Liverpool. Il 27enne esterno belga ha segnato in ogni incontro con i Bees la scorsa stagione e ha concluso la stagione con otto gol in 34 gare.

Alexis Mac Allister è il secondo della squadra con quattro gol, uno in meno rispetto al totale di 33 partite nel 2021-22. Il centrocampista 23enne ha segnato tutti e quattro i suoi gol durante un periodo di quattro partite, che si è concluso con una doppietta nella vittoria per 5-2 del Brighton contro Leicester City il 4 settembre. Il centrocampista Pascal Grob, che ha segnato due gol in 19 partite la scorsa stagione, ha già eclissato quel segno poiché ne ha registrati tre in otto partite.

Perché dovresti sostenere Brentford

I Bees sperano anche che il loro attacco vada in carreggiata poiché hanno registrato 15 gol nelle prime cinque partite della stagione prima di crollare. Nonostante le loro attuali difficoltà, possiedono uno dei migliori marcatori della Premier League in Ivan Toni, che è terzo a pari merito con sei gol. Il 26enne attaccante ha segnato quattro degli ultimi sei gol del Brentford quando ha segnato una tripletta nella vittoria per 5-2 contro il Leeds il 3 settembre.

Attaccanti Bryan Mbeumo e Yoane Wissa entrambi hanno segnato il loro secondo gol stagionale contro il Leeds per creare un pareggio a tre per il secondo posto in squadra. Sono pari con il centrocampista Josh Dasilva, che non ha segnato in nove partite la scorsa stagione. Inoltre, il Brentford ha giocato bene in casa in questa stagione, raccogliendo sette dei suoi 10 punti finora.

Come fare scelte Brighton vs. Brentford

Green ha dato uno sguardo approfondito alla partita Brentford-Brighton da ogni angolazione e si sta appoggiando sul totale del goal. Fornisce anche le sue due migliori scommesse sicure e la ripartizione completa di questo scontro della Premier League inglese. Sta solo condividendo quelle scelte qui.

Allora, chi vince Brentford contro Brighton? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Brighton vs. Brentford, tutte dall’esperto di calcio europeo che ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori nelle ultime quattro stagioni.