Pronostico Aston Villa vs Southampton, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 16 settembre 2022

Dopo che il programma dello scorso fine settimana è stato posticipato a causa della morte della regina Elisabetta II, la Premier League inglese 2022-23 riprende venerdì con un paio di partite, di cui una in cui Aston Villa ospite Southampton. Dopo aver subito tre sconfitte consecutive, l’Aston Villa (1-1-4) ha concluso la diapositiva nell’ultima partita, un pareggio per 1-1 contro il campione in carica del campionato Manchester City. Il Southampton (2-1-3) ha perso 1-0 contro i Wolves l’ultima volta, segnando la seconda volta in tre partite in cui non sono riusciti a segnare.

Il calcio d’inizio al Villa Park di Birmingham è fissato per le 15:00 ET. I Villans sono favoriti di +108 (rischiare $ 100 per vincere $ 108) nelle ultime quote Aston Villa vs. Southampton da Caesars Sportsbook, mentre i Saints sono +245 sfavoriti. Un pareggio di 90 minuti ha un prezzo di +255 e l’over/under per i gol totali segnati è 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Southampton e Aston Villa, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Jon Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 31-17-1 sulle sue scelte della Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.200 per $ 100 scommettitori e 13-7 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Ora, Eimer ha analizzato il match tra Southampton e Aston Villa da ogni angolazione e ha semplicemente bloccato le sue scelte e le sue previsioni EPL. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Aston Villa vs Southampton:

Spread Aston Villa vs Southampton: Aston Villa -0,5 (+100)

Aston Villa vs Southampton over/under: 2,5 gol

Money line Aston Villa vs. Southampton: Aston Villa +108, Southampton +245, Pareggio +255

AV: I Villans hanno segnato un totale di cinque gol nelle sei partite di questa stagione

SOU: I Saints non sono riusciti a segnare in due delle ultime tre gare

Scelte Aston Villa vs Southampton: guarda le scelte su SportsLine

Perché dovresti sostenere l’Aston Villa

Nonostante abbiano vinto solo una delle prime sei partite di questa stagione, i Villans possono considerare il loro sforzo contro il Manchester City come un segno che le cose potrebbero cambiare. Il club ha tenuto i due volte campioni in carica fuori dal referto nel primo tempo e ha ricevuto un gol dall’esterno Leon Bailey al 74 ‘per pareggiare la partita e guadagnare un punto. È stato il secondo gol in quattro partite in tutte le competizioni per il 25enne, che ha segnato anche il 23 agosto nella vittoria per 4-1 dell’Aston Villa contro il Bolton nel secondo turno della Coppa EFL.

I Villans erano dominanti quando hanno ospitato il Southampton la scorsa stagione, registrando una vittoria per 4-0 lo scorso marzo. Inoltrare Ollie Watkins ha segnato uno degli 11 gol della sua squadra mentre Danny Ings, Douglas Luiz e Philippe Coutinho trovato anche il retro della rete. Watkins, Ings e Luiz hanno segnato un gol a testa finora in questa stagione, con il primo che ha anche segnato un paio di assist.

Perché dovresti sostenere Southampton

I Saints sono guidati offensivamente da Che Adams, che ha segnato due dei sette gol della squadra in questa stagione. Il 26enne attaccante ha segnato entrambi i suoi risultati nel trionfo per 2-1 del Southampton Leicester City il 20 agosto. Adams è arrivato secondo nella squadra nel 2021-22 con sette gol e ha anche segnato tre assist in 30 partite.

Il Southampton è stato guidato la scorsa stagione da James Ward-Prowse, che ha registrato 10 conteggi, il suo totale più alto in 10 campagne con il club. Il 27enne centrocampista ha segnato l’unico gol dei Saints nella sconfitta per 4-1 contro il Tottenham il 6 agosto. Adam Armstrongche ha segnato il record decisivo nel trionfo per 2-1 del Southampton Chelsea il 30 agosto, ha prodotto l’unico gol nella vittoria per 1-0 contro l’Aston Villa nel primo dei due incontri nel 2021-22.

Come scegliere tra Southampton e Aston Villa

Eimer ha analizzato il match tra Southampton e Aston Villa da tutte le parti e ha rivelato due migliori scommesse sicure e una ripartizione completa della partita. Sta solo condividendo le sue previsioni sull’Aston Villa contro il Southampton su SportsLine.

Allora, chi vincerà Southampton contro Aston Villa venerdì? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita SportsLine ora per vedere le migliori scommesse per Aston Villa vs. Southampton, tutte dall’esperto di calcio che ha schiacciato le sue recenti scelte di calcio per SportsLine, e scoprilo.