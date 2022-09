Pronostico Arsenal vs. Tottenham, quote: l’esperto di calcio rivela le scelte del derby del nord di Londra per il 1° ottobre 2022

È un derby di inizio stagione critico di North London quando Arsenale ospite Tottenham Hotspur in una partita della Premier League inglese sabato all’Emirates Stadium. L’Arsenal (6-0-1) entra nel fine settimana in testa alla classifica della Premier League, ma gli Spurs (5-2-0) sono indietro di un solo punto, al terzo posto dietro Manchester City sul differenziale reti. Le squadre sperano che la pausa per le Nazionali non abbia intaccato alcuno slancio. I Gunners hanno giocato l’ultima volta il 18 settembre, ottenendo una vittoria per 3-0 contro Brentfordmentre il Tottenham ha schiacciato Leicester City 6-2 il giorno prima. Le squadre hanno diviso i loro incontri nelle ultime due stagioni, con la squadra di casa che ha vinto ogni volta.

Il calcio d'inizio è fissato per le 7:30 ET a Londra. Caesars Sportsbook elenca l'Arsenal come un favorito di +106 (rischia $ 100 per vincere $ 106) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Arsenal contro Tottenham da. Gli Spurs sono un perdente di +250, un pareggio ha un prezzo di +260 e l'Over/Under per i gol totali segnati è 2,5.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 37-20-1 sulle sue scelte della Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Tottenham vs Arsenal:

Spread Arsenal-Tottenham: Arsenal -0,5

Over-under Arsenal-Tottenham: 2,5 gol

Money line Arsenal vs. Tottenham: Arsenal +106, Tottenham +250, Pareggio +260

ARS: I Gunners hanno almeno due gol in cinque incontri casalinghi consecutivi.

TOT: Gli Spurs hanno segnato in 12 partite consecutive di Premier League

Perché dovresti sostenere l’Arsenal



I Gunners sono rimbalzati da quando hanno subito la sconfitta Manchester United in un ambiente difficile all’Old Trafford. Dalla loro prima battuta d’arresto della stagione, hanno superato il Brentford e battuto l’FC Zurigo 2-1 in una partita di Europa League l’8 settembre. Hanno avuto una partita nel mezzo posticipata dalla morte della regina, quindi l’Arsenal dovrebbe essere abbastanza ben riposato. Saranno anche a casa, dove hanno battuto gli Spurs per 5-1 combinato negli ultimi due anni. I Gunners non perdono una partita di campionato all’Emirates in questo derby del nord di Londra dal 2010 (7-4-0).

L’Arsenal dovrebbe dettare il ritmo, poiché ha un tasso di possesso di quasi il 10% in più. I Gunners tengono la palla in media quasi il 59% delle volte (quarti in EPL), mentre gli Spurs sono sotto il 50% (12°). Il Tottenham ha segnato un gol in più rispetto ai Gunners, ma solo cinque dei loro 18 sono arrivati ​​in trasferta.

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Gli Spurs cercheranno un altro grande gioco da Figlio Heung-min, che ha fatto una tripletta dalla panchina contro il Leicester per interrompere la sua siccità di gol. Il sudcoreano ha condiviso il vantaggio in campionato con 23 gol la scorsa stagione, ma ha avuto un inizio di stagione lento. Harry Kane è partito alla grande e ha segnato sei gol nelle prime sette partite di campionato. Il Tottenham è in testa alla classifica per tiri in porta (45), e come al solito è uno dei più efficienti, mettendo in rete il 41,3% dei suoi 109 tiri.

L’Arsenal non ha mollato molti tiri, ma è tra i peggiori del campionato a tenerli lontani dalla rete. I Gunners hanno concesso solo 20 obiettivi, ma questo è il 38,5% del totale di 52, la quarta percentuale peggiore del campionato. Contro una squadra come gli Spurs, potrebbe diventare un problema. Gli Spurs sono pericolosi in contropiede, quindi mentre l’Arsenal tiene la palla nella propria metà campo, cercheranno di sfruttare Kane e Son per opportunità. dell’Arsenale Aaron Ramsdale ha parato 14 tiri su 20 (65%), mentre del Tottenham Hugo Lloris è quarto nell’EPL per percentuale di risparmio (72,7).

