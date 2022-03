Pronostico Arsenal vs. Leicester City, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 13 marzo 2022

Arsenale cercherà di assicurarsi la sua posizione nella corsa per un posto in Champions League domenica quando ospiterà Leicester City in una partita della Premier League inglese a Londra. I Gunners (15-3-7) sono arrivati ​​ottavi in ​​Premier League la scorsa stagione, ma potrebbero arrivare fino al terzo posto se continuano a rotolare. Sono entrati questo fine settimana al quarto posto con 48 punti, uno di vantaggio Manchester United e otto dietro Chelsea. L’Arsenal ha tre partite in mano con Man U e due con i Blues e non perde una partita di campionato da Capodanno. Il Leicester (9-6-10) è al 12° posto nella classifica EPL, ma ha perso solo una delle ultime sette partite in tutte le competizioni.

Il calcio d'inizio è previsto per le 12:30 ET all'Emirates Stadium. Caesars Sportsbook elenca l'Arsenal come il favorito -205 (rischiare $ 205 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Arsenal contro Leicester City, con Leicester il perdente di +550. Un pareggio ha un prezzo di +340 e l'over-under per i goal totali segnati è 2,5.

Ora, Green ha scomposto Arsenal contro Leicester City da ogni angolazione e si è appena bloccato nelle sue ambite scelte e nelle previsioni della Premier League. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Leicester City vs. Arsenal:

Spread Arsenal-Leicester: Arsenal -1,5 (+140)

Over-under Arsenal-Leicester: 2,5 gol

Linea di denaro Arsenal vs. Leicester: Arsenal -205, Leicester +550, Draw +340

AR: Aaron Ramsdale è terzo nell’EPL per percentuale di risparmio (79,5)

è terzo nell’EPL per percentuale di risparmio (79,5) LEI: Kasper Schmeichel è quarto in campionato per parate con 85

Perché dovresti sostenere l’Arsenal



L’unica sconfitta dei Gunners in campionato dal 6 dicembre è stata una battuta d’arresto per 2-1 contro la capolista Manchester City, ed è stato dominante sul suo territorio. Sono più-12 nella differenza reti all’Emirates, segnando 22 gol e concedendone solo 10 in 13 partite (9-2-2). I suoi 29 punti casa sono i terzi più in classifica nell’EPL. I 384 tiri dell’Arsenal sono i quarti più in campionato, 83 in più dei Foxes, ed è una delle cinque squadre con un differenziale reti a doppia cifra (41 gol, 29 subiti).

Capocannoniere Emile Smith Rowe (nove gol) dovrebbe tornare da un incontro con COVID e si unirà Bukayo Saka (otto) in attacco. Alexandre Lacazette ha giocato sei partite senza gol, ma ne ha tre, insieme a sette assist. Gabriele Martinelli e Martin Odegaard entrambi hanno segnato il loro quinto gol stagionale e anche Saka ne ha segnato uno nella vittoria per 3-2 contro Watford domenica scorsa.

Perché dovresti sostenere Leicester City

I Foxes hanno faticato un po’ senza capocannoniere Jamie Vardy (10 gol) e salterà la resa dei conti di domenica, ma non hanno concesso gol nelle ultime tre partite. Ciò include vittorie per 2-0 contro Burnley in campionato e di Francia Rennes in UEFA Conference League, oltre alla vittoria per 1-0 contro il Leeds. Giacomo Maddison (sette gol), Tuo Tielemans (sei gol) e Harvey Barnes (cinque assist) sono tra i giocatori pericolosi in un attacco del Leicester che ha messo a segno 40 gol.

Il Leicester non ha tanti tiri come i Gunners, ma è molto più bravo a far giocare il portiere avversario. Ha solo 11 tentativi in ​​meno in rete rispetto all’Arsenal ed è il secondo in campionato a segnare quasi il 37% in porta. Kelechi Iheanacho giovedì ha segnato il gol dell’assicurazione contro il Rennes e ha segnato due gol e cinque assist in campionato.

Come scegliere tra Leicester City e Arsenal

Green ha analizzato la partita Arsenal-Leicester City da tutte le parti e si sta piegando sul totale dei gol.

