Pronostico Arsenal vs. Brentford, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 18 settembre 2022

Arsenale potrebbero affrontare una dura prova domenica quando visiteranno Brentford per un derby londinese della Premier League inglese. I Gunners al primo posto (5-0-1) hanno avuto il loro inizio di stagione perfetto rovinato da una sconfitta in trasferta per 3-1 contro Manchester United il 4 settembre. Hanno battuto l’FC Zurigo 2-1 in Europa League quattro giorni dopo con giocatori per lo più di riserva. Tuttavia, questa è stata una squadra dell’Arsenal molto diversa da quella con cui è arrivata quinta la scorsa stagione Gabriele Gesù portando una scintilla all’attacco. Anche il Brentford (2-3-1) è stato un po’ una rivelazione all’inizio, segnando molti gol ma anche subendone parecchi. Hanno battuto il Leeds 5-2 nell’ultima partita di campionato il 3 settembre. I Bees hanno battuto l’Arsenal 2-0 nella loro prima stagione la scorsa stagione, la loro prima stagione nella massima serie in 74 anni. I Gunners hanno vinto il secondo incontro, 2-1 all’Emirates a febbraio. Si sono incontrati un’altra volta dal 1947, una vittoria per 3-1 dell’Arsenal in una partita di Coppa di Lega 2018.

Spread Brentford vs Arsenal: Arsenal -0,5

Over/under Brentford vs Arsenal: 2,5 gol

Linea di denaro Brentford vs. Arsenal: Brentford +330, Arsenal -127, Pareggio +285

BRN: Hanno segnato almeno due gol in quattro delle sei partite di campionato

ARS: Hanno segnato più gol in sei delle sette partite complessive

Perché dovresti sostenere l’Arsenal

I Gunners hanno avuto il tempo di riorganizzarsi dopo una deludente sconfitta all’Old Trafford. Hanno tenuto la palla per il 61% della partita e hanno avuto un vantaggio di 16-10 nei tiri, ma ne hanno messi solo tre in porta, rispetto ai sei di Unito. Bukayo Saka ha segnato l’unico gol, ed è un pezzo chiave dell’attacco insieme Gesù, Gabriele Martinelli e Martin Odegaard. Jesus ha segnato tre gol e tre assist nelle prime cinque partite di campionato da quando è tornato da Manchester City. Anche Odegaard e Martinelli hanno segnato tre gol, mentre Saka ha segnato un gol e ne ha impostati due.

L’Arsenal stava affrontando un’epidemia di COVID al momento della sconfitta dell’anno scorso contro i Bees e ha dominato con il 65% di possesso nonostante le assenze chiave. Avevano un vantaggio di 24-6 nei tiri (8-2 in porta) nella rivincita di febbraio. Saka e Emile Smith Rowe ha segnato i gol, anche se Smith Rowe dovrebbe essere fuori domenica. I Gunners hanno riportato la porta inviolata consecutiva in trasferta prima della sconfitta contro il Man U. Il problema dell’Arsenal a volte è stato quello di tirare in porta e il Brentford ha consentito il secondo maggior numero di tentativi in ​​rete in campionato (35).

Perché dovresti sostenere Brentford

I Bees hanno avuto molto tempo libero e sperano di non aver perso slancio, ma il loro miglior giocatore dovrebbe entrare con enorme fiducia. Ivan Toniche ha avuto una tripletta nella vittoria contro il Leeds l’ultima volta, è stato chiamato in causa Inghilterra per la prima volta in nazionale. Ha ricevuto notizie giovedì, quindi dovrebbe ancora salire alle stelle e ha una possibilità realistica di entrare a far parte della squadra della Coppa del Mondo. Ha cinque dei 15 gol della squadra, secondo solo ai 20 del Manchester City e anche con Liverpool in campionato. L’Arsenal ha subito gol in quattro partite consecutive.

Christian Norgaard ha segnato due dei gol dei Bees contro l’Arsenal la scorsa stagione, ma è fuori, quindi Yoane Wissa e Bryan Mbeumo sono tra le opzioni di punteggio più alto. Entrambi hanno segnato il loro secondo gol stagionale contro il Leeds, e Josh Dasilva ne ha anche due. I Bees hanno messo in porta il 38,2% dei loro tiri (29 su 76), sono stati i secondi migliori della EPL e hanno segnato su quasi la metà di loro. L’Arsenal ha ottenuto la terza percentuale più alta in rete con 38,3, dietro al 38,5 del Brentford, quindi potremmo pensare a molto lavoro per i portieri. di Brentford David Raya ha una percentuale di salvataggio del 74,3.

