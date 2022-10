Pronostico Arsenal-Liverpool, quote: scelte della Premier League inglese, migliori scommesse per il 9 ottobre 2022

Arsenale sarà fuori per dimostrare che sono legittimi contendenti al titolo quando ospitano Liverpool domenica in una partita della Premier League inglese all’Emirates Stadium. Il Liverpool (2-4-1) ha un inizio difficile, ma il secondo posto in campionato 2021-22 dovrebbe essere un duro test per l’Arsenal (7-0-1). I Gunners sono entrati nel fine settimana in cima alla classifica della Premier League, mentre i Reds si sono seduti noni mentre cercano di trovare una certa consistenza. Entrambe le squadre hanno giocato in competizioni europee durante la settimana, con ogni club che si è assicurato una vittoria. Il Liverpool ha vinto entrambe le sfide di campionato contro l’Arsenal la scorsa stagione, con un totale di 6-0.

Il calcio d’inizio a Londra è fissato per le 11:30 ET. Caesars Sportsbook elenca l’Arsenal come leggero favorito di +155 (rischia $ 100 per vincere $ 155), con il Liverpool a +160 sulla linea dei soldi nelle ultime quote Arsenal contro Liverpool. Un pareggio ha un prezzo di +265 e l’over/under per il totale dei gol segnati è fissato a 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Liverpool e Arsenal, devi vedere le previsioni della Premier League inglese dal comprovato insider del calcio Martin Green.

Spread Arsenal-Liverpool: Arsenal -0,5 (+150)

Over/under Arsenal vs Liverpool: 2,5 gol

Money line Arsenal vs Liverpool: Arsenal +155, Liverpool +160, Draw +265

ARS: Hanno un vantaggio di 17-15 negli ultimi 10 incontri casalinghi EPL (4-3-3)

LIV: Hanno segnato 29 gol nelle ultime 10 partite di campionato (7-2-1)

Perché dovresti sostenere l’Arsenal



I Gunners stanno giocando con estrema sicurezza e hanno segnato molti gol. Il loro attacco è molto diverso da quello che ha lottato contro il Liverpool negli ultimi anni. Hanno segnato in tutte e 10 le partite di questa stagione in tutte le competizioni, ottenendo almeno due gol in nove di esse. L’unica eccezione è la sconfitta per 3-1 Manchester United lo scorso mese. Da allora hanno battuto quattro avversari per 11-2.

Gabriele Gesù ha cinque gol e tre assist in campionato e l’atteggiamento vincente da cui ha portato Manchester City si è preso di mira i suoi compagni di squadra. L’ex difensore del Man City Oleksandr Zinchecnko ha portato la stessa mentalità sulla linea di fondo e l’Arsenal ha un giovane talento che sta sbocciando. Gabriele Martinelli21 anni, ha tre gol e un assist nell’EPL, mentre Eddie Nketiah23 anni, ha due gol e un assist in Europa League. Guglielmo Salibaanche lui 21enne, è tornato da periodi di prestito in Francia per consolidare una difesa che ha subito appena otto gol.

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds faranno una dichiarazione domenica mentre cercano di guadagnare un po’ di slancio. Hanno dominato l’Arsenal in campionato, perdendo solo una volta negli ultimi 14 incontri (9-4-1). Inoltre, cinque degli otto gol subiti dall’Arsenal in questa stagione sono arrivati ​​in casa e il Liverpool ha segnato 18 gol in sette partite. Roberto Firmino è stata la principale minaccia offensiva, segnando cinque gol e tre assist. Ha segnato due gol nel pareggio con il Brighton lo scorso fine settimana.

Mohamed Salah ha segnato su rigore nella vittoria infrasettimanale del Liverpool contro Rangers, e dovrebbe partire da un momento all’altro. Il co-capocannoniere del campionato e miglior assist man della scorsa stagione ha segnato due gol in campionato e tre assist. Ha segnato 23 gol e ne ha impostati 13 nel 2021-22 e ha segnato sette gol in carriera contro l’Arsenal.

