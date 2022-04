Pronostici West Ham vs. Lione, scelte, come guardare, live streaming: 7 aprile 2022 Pronostico Europa League

Giovedì si svolgerà l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2022 tra West Ham e Lione, e con un trofeo e un posto garantito in UEFA Champions League in vista, le action figure saranno intense. Il West Ham è attualmente sesto nella classifica della Premier League inglese, mentre il Lione è nono in Ligue 1, ma l’Europa League potrebbe avere la precedenza per il resto della stagione per entrambi i club. È una battaglia ad alto rischio tra due squadre che vorrebbero giocare in Champions League la prossima stagione. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dal London Stadium è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il West Ham come il favorito di +103 (rischiare $ 100 per vincere $ 103) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote tra West Ham e Lione, con il Lione elencato come lo sfavorito di +255. Un pareggio ha un prezzo di +245 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di giovedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Data West Ham vs Lione: giovedì 7 aprile

West Ham vs. Lione ora: 15:00 ET

Scelte UEFA Europa League per Lione-West Ham

Prima di sintonizzarti sulla partita di giovedì, devi vedere le scelte tra West Ham e Lione dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per il West Ham contro il Lione, Eimer sta sostenendo entrambe le squadre per segnare per una vincita di -130. Entrambi i club hanno combattuto contro l’incoerenza per tutta la stagione, ma entrambi segnano in modo affidabile. Il Lione ha segnato in ciascuna delle sue 10 partite di Europa League in questa stagione, mentre i 51 gol del West Ham in Premier League sono i quinti nel miglior campionato del mondo.

Moussa Dembele, Karl Toko Ekambi e Luca Paqueta hanno fatto la maggior parte del lavoro pesante per il Lione, segnando un totale di 35 gol in tutte le competizioni. Nel frattempo, il West Ham ha ottenuto contributi più equilibrati, con sei giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in tutte le competizioni in questa stagione.

Il West Ham è riuscito a mantenere la porta inviolata solo una volta nelle ultime sette partite, mentre il Lione ha tenuto solo due squadre senza reti nelle ultime otto. Aspettati che entrambe le squadre trascinino in avanti i corpi in possesso e, con molta qualità da entrambe le parti, questa potrebbe essere una partita giocata a un ritmo vertiginoso con il potenziale per più gol per ogni squadra.

