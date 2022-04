Pronostici Villarreal vs Bayern Monaco, scelte, come guardare, live streaming: 6 aprile 2022 Pronostico Champions League

I quarti di finale di UEFA Champions League 2022 continuano mercoledì quando Villarreal host Bayern Monaco. Entrambe le squadre stanno ottenendo clamorose vittorie nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Il Bayern Monaco ha registrato una vittoria dominante per 7-1 in casa contro l’RB Salisburgomentre il Villarreal si è assicurato un’enfatica vittoria per 3-0 in trasferta Juve. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio da Villarreal, in Spagna, è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Bayern come il favorito a -165 (rischiare $ 165 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Villarreal contro Bayern Monaco, con il sottomarino giallo il perdente di +420. Un pareggio ha un prezzo di +320 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte tra Bayern Monaco e Villarreal dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Villarreal vs. Bayern Monaco, Eimer sostiene il Bayern per vincere in trasferta con una quota di -165. di Julian Nagelsmann la squadra è andata a fuoco nelle ultime settimane. Il Bayern Monaco ha segnato quattro o più gol in tre delle ultime quattro partite, tra cui uno sfogo di sette gol contro l’RB Salisburgo negli ottavi di finale di Champions League.

Il Bayern è l’attacco più potente di questa competizione, avendo segnato 30 gol in otto partite. L’attacco del Bayern è guidato dall’attaccante Robert Lewandowski, che ha segnato una tripletta nella sua ultima apparizione in Champions League. Lewandowski ha segnato 31 gol in 28 partite di campionato in questa stagione e ha segnato 12 gol in otto partite di Champions League.

“Possiamo aspettarci di vedere Lewandowski con un sacco di tiri in porta, poiché lui e la sua prima linea cercheranno di superare una linea di fondo in difficoltà del Villarreal ancora e ancora”, ha detto Eimer a SportsLine.

