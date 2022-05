Pronostici Villarreal-Liverpool, quote Champions League: gli uomini di Klopp sono i favoriti per avanzare

Le semifinali di UEFA Champions League tornano questa settimana infrasettimanale con il ritorno e il Villarreal CF ha bisogno di un piccolo miracolo se vuole superare il Liverpool martedì. La squadra di Jurgen Klopp è in vantaggio per 2-0 dalla gara di apertura ad Anfield, mentre le truppe di Unai Emery sono a corto di alcune opzioni di attacco chiave, il che rende questo compito ancora più difficile.

Tutti i nostri esperti vogliono che i Reds passino, ma non tutti vedono El Submarino Amarillo essere picchiato quella notte. Controlla come le tue scelte si confrontano con quelle dei nostri esperti e guarda chi si avvicina di più a un punteggio perfetto.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Il palinsesto di martedì

Villarreal contro Liverpool



Data: Martedì 3 maggio | Tempo: 15:00 ET | Trasmissione in diretta: Sommo+

Posizione: Estadio de la Cerámica — Villarreal, Spagna

Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Peter Drury e Jim Beglin

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach e Guillem Balagué

Probabilità: Villarreal +390; Disegna +290; Liverpool -145; O/U: 2,5 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Pau Torres contro Sadio Mane. Lo spagnolo e il veterano connazionale Raul Albiol hanno tenuto duro per quasi un’ora sul Merseyside fino alla svolta e dovranno fare meglio qui per avere la minima possibilità.

Più propensi a segnare: Mohamed Salah. Mane è andato a segno l’ultima volta, ma ha richiesto la genialità dell’egiziano per sbloccare la difesa del Villarreal. Non c’è da stupirsi se il senegalese ricambia il favore per quello che potrebbe essere un gol decisivo.

Scelta migliore in campo: Fabinho. Thiago Alcantara è stato eccezionale la scorsa settimana, ma il Liverpool dovrà essere più combattivo qui e potrebbe essere il nazionale brasiliano a brillare di più nel mezzo.

Pronostico partita: Villarreal 1, Liverpool 0. Posso vedere i padroni di casa godersi la loro serata speciale con una performance impressionante che alla fine non è all’altezza. Un pareggio non sarebbe un grande shock e i guai offensivi dei padroni di casa significano che un solo gol richiederà molto per radunarsi.