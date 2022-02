Pronostici Udinese-Lazio, quote, come guardare, live streaming: 20 febbraio 2022 Scelte degli esperti della Serie A italiana

Lazio e Udinese domenica si incontrerà allo Stadio Friuli per la fondamentale resa dei conti di Serie A. L’Udinese è 15° in classifica dopo aver vinto solo una delle ultime quattro gare di campionato. Le sue prospettive per evitare la retrocessione si fanno sempre più strette, dato che l’Udinese è entrata nel fine settimana con tre punti di vantaggio sul Venezia, 18°. La Lazio, nel frattempo, è al sesto posto dopo essere rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming il gioco in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio è fissato per le 14:45 ET. Le ultime quote Udinese-Lazio elencano la Lazio come la favorita di +140 (rischiare $ 100 per vincere $ 140) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con l’Udinese la sfavorita di +195. Un pareggio ha un prezzo di +235 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La resa dei conti di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come vedere Lazio-Udinese

Data Lazio-Udinese: domenica 20 febbraio

Ora Lazio-Udinese: 14:45 ET

Streaming Lazio-Udinese: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Udinese-Lazio

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Lazio-Udinese dell’insider di SportsLine Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Sutton è stato anche in pista con le sue migliori scommesse, restituendo oltre $ 500 per $ 100 scommettitori sulle sue ultime 40 scelte di calcio.

Per Udinese-Lazio, Sutton sceglie meno di 2,5 gol da segnare con una quota di -115. Queste due squadre sono state coinvolte in affari di punteggio basso nei loro incontri più recenti. Quattro delle ultime cinque partite dell’Udinese hanno visto meno di tre gol segnati. Anche l’Udinese non è riuscita a segnare un gol in quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, inclusa la sconfitta per 1-0 contro la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia il 18 gennaio.

La Lazio continua a ostacolare gli attacchi offensivi avversari. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha registrato uno stop nelle ultime quattro gare di Serie A. Inoltre, la Lazio ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle sue sette partite contro l’Udiense in tutte le competizioni, uno dei motivi principali per cui Sutton sostiene l’under domenica.

