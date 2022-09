Pronostici Tottenham vs. Marsiglia, scelte, come guardare, streaming: 7 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Tottenham Hotspur e Marsiglia sono imbattute finora in questa stagione, ma entrambe le squadre sono in procinto di affrontare una dura prova quando mercoledì si affronteranno nella fase a gironi di UEFA Champions League su Paramount+. Entrambe le squadre hanno pareggiato nel Gruppo D dopo che il Tottenham è tornato in Champions League con un quarto posto nella Premier League inglese, mentre il Marsiglia è arrivato secondo nella Ligue 1 francese. In sei partite di campionato, il Tottenham ne ha quattro. vince e due pareggi per sedersi al terzo posto nella EPL, mentre il Marsiglia ha cinque vittorie e un pareggio per sedersi al secondo posto in Ligue 1. Questo sarà il primo incontro competitivo in assoluto tra Spurs e Lillywhites. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Calcio d'inizio da Tottenham Hotspur Lo stadio di Londra è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Tottenham contro Marsiglia del Caesars Sportsbook elencano il Tottenham come il favorito di -190 (rischiando $ 190 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Marsiglia i +500 sfavoriti. Un pareggio ha un prezzo di +330 e l'over/under per i goal totali segnati è 2,5.

Come guardare Tottenham vs Marsiglia

Data Tottenham vs Marsiglia: mercoledì 7 settembre

Tottenham vs. Marsiglia ora: 15:00 ET

Tottenham vs Marsiglia in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Marsiglia-Tottenham

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’addetto al calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Tottenham vs Marsiglia, Green sostiene il Tottenham per vincere e meno di 4,5 goal totali per una vincita di -126. “Gli Spurs hanno iniziato senza sconfitte la nuova stagione di Premier League, e sono saliti al terzo posto in classifica dopo aver battuto il Fulham nel fine settimana. L’allenatore Antonio Conte ha sguazzato i soldi quest’estate per rafforzare la sua rosa, e gli Spurs ora sembrano solidi in quasi ogni reparto”, ha detto Green a SportsLine.

“Il loro più grande punto di forza sta nell’attacco, dove il capitano dell’Inghilterra Harry Kane è supportato da giocatori del calibro di Son Heung-Min, Richarlison e Dejan Kulusevski. Dovrebbero essere in grado di segnare un paio di gol contro il Marsiglia e iniziare la fase a gironi vincente. .”

