Pronostici Torino vs. Lazio, scelte, come guardare, live streaming: 20 agosto 2022 Pronostici Serie A italiana

L’inizio della nuova stagione di Serie A italiana continua sabato quando Torino padroni di casa dell’FC Ciro Immobile e SS Lazio su Paramount+. La squadra di casa ha vinto la sua prima partita della stagione contro la neopromossa Monza e cerca di continuare a rotolare ottenendo la sua prima vittoria in casa. Nel frattempo, gli uomini di Maurizio Sarri escono da una vittoria fisica per 2-1 Bologna che è diventato cosĂŹ sbarazzino che un giocatore di ogni squadra è uscito con un cartellino rosso. Con entrambe le squadre che stanno bene nelle loro aperture di stagione, questa promette di essere una partita molto divertente. Puoi catturare tutta l’azione quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d'inizio dello Stadio Olimpico di Torino di Torino, in Italia, è fissato per le 12:30 ET di sabato. Le ultime quote Torino-Lazio di Caesars Sportsbook elencano la Lazio come la favorita di +135 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con il Torino come sfavorito di +195. Un pareggio ha un prezzo di +245 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Come vedere Torino-Lazio

Data Torino-Lazio: sabato 20 agosto

Orario Torino-Lazio: 12:30 ET

Torino-Lazio in diretta streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Torino-Lazio

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’insider di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 204-187-7 nelle sue scelte SportsLine nel 2022, che include una serie di 51-34-1 sulle sue ultime 86 scelte (59,3%) per un profitto di oltre $ 900 per $ 100 scommettitori.

Per Torino-Lazio, Eimer sceglie entrambe le squadre per segnare un payout di -150. L’esperto ammette che scommettere su questi incontri all’inizio della stagione può essere un po’ complicato a causa della lunga offseason, ma vede un vantaggio in entrambe le squadre. A Eimer piace la Lazio per via dell’attacco guidato da Immobile e si aspetta che l’attaccante marcatore ritrovi il gol sabato dopo aver segnato nell’esordio della Lazio. Ma non contare il Torino, una squadra con un modo subdolo di confrontarsi con squadre piĂš grandi.

“Torino non è uno scherzo”, ha detto Eimer a SportsLine. “Questa è una squadra che ha sempre il potenziale per creare problemi, non importa contro chi stia giocando. Sono una delle squadre migliori che finisce costantemente a metĂ classifica. Mentre da questo ospite ci si aspettava una vittoria contro il neopromosso Monza. , hanno anche avuto lampi di brillantezza nel matchup. Quando sparano a tutti i costi, possono vincere qualsiasi incontro in questo campionato”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

