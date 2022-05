Pronostici, scelte e pronostici per la finale di UEFA Champions League 2022: le migliori scommesse di Real Madrid contro Liverpool dal massimo esperto

Real Madrid può aumentare il numero record di trofei di Champions League quando si confronta Liverpool nella finale di Champions League 2022 sabato allo Stade de France di Parigi. I Blancos hanno alzato il trofeo della Champions League per 13 volte, sei in più rispetto al club più vicino, l’AC Milan. Nel frattempo il Liverpool possiede sei titoli di Champions League, che è al terzo posto con il Bayern Monaco. I Reds hanno vinto l’ultima volta la Champions League nel 2019.

Il calcio d’inizio è alle 15:00 ET su CBS e in streaming su Paramount+. Il Liverpool è il favorito di -102 (rischiare $ 102 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Liverpool vs. Real Madrid da Caesars Sportsbook, mentre il Real Madrid è un perdente di +260. Un pareggio di 90 minuti è +270 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5, con l’over juiced a -140. Prima di fare qualsiasi scelta tra Real Madrid e Liverpool o pronostici per le finali di UEFA Champions League, devi vedere cosa ha da dire il famoso scommettitore di calcio Jon (Buckets) Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Ora, Eimer ha analizzato la partita Liverpool-Real Madrid da ogni angolazione e ha semplicemente bloccato le sue ambite scelte e i pronostici della UEFA Champions League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Real Madrid-Liverpool:

Spread Liverpool-Real Madrid: Liverpool -0,5 (-105)

Over-under Liverpool-Real Madrid: 2,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs. Real Madrid: Liverpool -102, Real Madrid +260, Pareggio +270

LIV: Il Liverpool ha segnato due o più gol in tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni

RM: Il Real Madrid ha registrato un’interruzione in due delle ultime tre partite

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds sono probabilmente in forma migliore del Real Madrid. Da quando il calendario è passato al 2022, il Liverpool ha 26 vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta in 34 partite in tutte le competizioni. Due dei pareggi sono stati infine vinti dai Reds ai calci di rigore. Il Liverpool ha superato i suoi avversari, 72-22, in quel tempo.

Una delle ragioni del successo dei Reds è la mancanza di una vera debolezza. Possono giocare una linea alta o parcheggiare in posizione difensiva, se necessario. Eccellono nel contrattacco con Mohamed Salah e Sadio Mane che guidano l’attacco. Possono attaccare rapidamente o con il gioco di accrescimento del paziente. I tre attaccanti del Liverpool sono eccezionali e anche i loro difensori centrali possono iniziare l’attacco.

Perché dovresti sostenere il Real Madrid

I Blancos hanno un marcatore d’élite e un regista Karim Benzema. L’attaccante 34enne ha guidato la Liga in questa stagione con 27 gol, nove in più rispetto al suo inseguitore più vicino. È anche arrivato secondo in campionato con 12 assist, un assist dietro al leader, Ousmane Dembele. Guidato da Benzema, il Real Madrid ha segnato i migliori 80 gol della Liga, 12 in più Barcellona.

Inoltre, la storia è dalla parte di Los Blancos. Il Real Madrid ha alzato il trofeo della Champions League in ciascuna delle ultime sette occasioni in cui è apparso in finale. L’ultima volta che i Blancos hanno raggiunto la finale, hanno battuto il Liverpool, 3-1, nel 2018. Il Real Madrid non perde in finale dal 1981.

Come scegliere tra Liverpool e Real Madrid

Eimer ha analizzato il Liverpool contro il Real Madrid da ogni angolazione e sta andando sotto sul totale dei gol. Fornisce anche due migliori scommesse sicure e ha una ripartizione completa della finale di UEFA Champions League. Sta solo condividendo le sue scelte da esperto di Champions League su SportsLine.

