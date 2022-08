Pronostici, scelte, come guardare Stella Rossa Belgrado-Maccabi Haifa: pronostici UEFA Champions League 23 agosto 2022

Martedì una squadra segnerà il biglietto per la fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23, quando la Stella Rossa di Belgrado ospiterà Maccabi Haifa. Il match su Paramount+ è una gara di ritorno dopo che il Maccabi Haifa ha vinto 3-2 all’andata. Se riescono ad avanzare complessivamente, l’Haifa vedrà la sua prima fase a gironi di Champions League in una dozzina di anni. Nel frattempo, la Stella Rossa, che ha vinto la Coppa dei Campioni del 1991, sta cercando la sua prima fase a gironi dell’UCL dal 2020. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio Rajko Mitic di Belgrado, in Serbia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Maccabi Haifa contro la Stella Rossa Belgrado da Caesars Sportsbook elencano la Stella Rossa come la favorita di -130 (rischiando $ 130 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti. Haifa è il perdente di +370 e un pareggio ha un prezzo di +270. L’over-under è di 2,5 goal e la partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Data Maccabi Haifa vs Stella Rossa Belgrado: martedì 23 agosto

Maccabi Haifa vs Stella Rossa Belgrado ora: 15:00 ET

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 204-187-7 nelle sue scelte SportsLine nel 2022, che include una serie di 51-34-1 sulle sue ultime 86 scelte (59,3%) per un profitto di oltre $ 900 per $ 100 scommettitori.

Per Maccabi Haifa vs Stella Rossa Belgrado, Eimer ha raccolto oltre 2,5 goal totali, una scommessa che restituisce -125. La prima partita tra questi due ha eclissato 2,5 gol a soli 40 minuti dall’inizio della gara e poi ha aggiunto altri due gol nel secondo tempo. La Stella Rossa è un’anomalia quando si tratta di segnare, dato che attualmente guida la SuperLiga serba per gol (21) nonostante sia classificata ultima nelle partite giocate (cinque). Nel frattempo, il Maccabi Haifa deve ancora iniziare il campionato nazionale, ma l’anno scorso ha superato la Premier League israeliana con 62 gol, 14 in più di chiunque altro.

Di solito, quando una squadra detiene un vantaggio complessivo, tende a sedersi e giocare in modo difensivo. Ma non sarà il caso di Haifa, poiché sanno che la Stella Rossa sarà all’attacco per tutti i 90 minuti. Quindi, con entrambe le squadre che vanno avanti, questo dovrebbe essere un gioco molto divertente e ad alto punteggio.

“C’è stata solo una partita al di fuori delle amichevoli in cui abbiamo visto una squadra in grado di impedire alla Stella Rossa di segnare nelle ultime 40 partite”, ha detto Eimer a SportsLine. “Questi erano i Rangers nelle partite dell’UCL l’anno scorso. Portare senza reti la Stella Rossa è così incredibilmente difficile, questo costringerà il Maccabi Haifa a continuare a giocare in attacco e a cercare di battere ancora una volta gli avversari, piuttosto che giocare per il pareggio”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

