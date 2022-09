Pronostici, scelte, come guardare Manchester United vs Sheriff: pronostici UEFA Champions League 15 settembre 2022

Manchester United cercherà di raddrizzare la nave in Europa League quando visiterà l’FC Sceriffo Tiraspol giovedì su Paramount+. Gli uomini di Erik ten Hag hanno subito una brutale sconfitta per 1-0 contro Real Sociedad per aprire la fase a gironi della competizione internazionale la scorsa settimana, ma sperano che la loro recente ondata nella Premier League inglese si traduca in un successo in Moldova giovedì. Nel frattempo, la squadra dello sceriffo leader della lega cercherà di bloccare i visitatori con il loro stile di gioco parcheggia l’autobus e ridurre al minimo gli obiettivi. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo Sheriff Sports Complex di Tiraspol, in Moldova, è fissato per le 12:45 ET. Le ultime quote Sheriff vs. Manchester United di Caesars Sportsbook elencano il Manchester come il favorito di -440 (rischiando $ 440 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti, con lo sceriffo lo sfavorito di +1100. Un pareggio ha un prezzo di +500 e l’over/under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di giovedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Sheriff contro il Manchester United

Data Manchester vs. Sheriff: giovedì 15 settembre

Ora Manchester vs. Sheriff: 12:45 ET

Streaming live di Manchester vs. Sheriff: Paramount+

Scelte della UEFA Champions League per Sheriff contro il Manchester United

Prima di sintonizzarti sulla partita di giovedì, devi vedere le scelte di UEFA Europa League dell’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. Ha 31-17-1 sulle sue scelte Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.200 per $ 100 scommettitori, ed è 13-7 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Per Sheriff vs. Manchester United, Eimer sceglie Manchester e meno di 3,5 goal da segnare per una vincita di +105. L’esperto sa che il Manchester ha un ruolo nel gioco nazionale dopo un inizio di stagione difficile, ottenendo quattro vittorie di fila e salendo al quinto posto nella classifica EPL. Mentre la squadra inglese è la squadra più bella sulla carta e non prende alla leggera il gioco dell’Europa League, Eimer crede che gli ospiti si accontenteranno di una vittoria con un punteggio inferiore se ciò significa che i loro migliori giocatori possono riposare per il campionato.

“Anche se vorranno avere successo in Europa League, vorranno concentrarsi anche sulla loro scalata in campionato”, ha detto Eimer a SportsLine. “Se vediamo il Manchester United che lentamente fa a pezzi Sherriff durante la partita e sale 1-0 o 2-0, è molto probabile che vedremo Unito tirare fuori i titolari e rallentare notevolmente le cose nel secondo tempo qui.” Streaming la partita ora qui.

