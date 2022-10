Pronostici, scelte, come guardare Bayern Monaco-Viktoria Plzen: 4 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Il Bayern Monaco, sei volte vincitore della Champions League, cercherà di mantenere intatto il suo record perfetto nella UCL martedì su Paramount+. I giganti tedeschi ospiteranno il Viktoria Plzen in una partita del Gruppo C della UEFA Champions League 2022. Il Bayern è in testa alla classifica dopo aver vinto entrambe le partite della fase a gironi, mentre il Plzen è l’ultimo dopo aver perso le prime due partite. Queste due squadre hanno giocato l’ultima volta un paio di partite durante la fase a gironi dell’UCL 2013, con il Bayern che ha vinto entrambe in modalità shutout. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Bayern Monaco-Viktoria Plzen prenderà il via alle 12:45 ET dall’Allianz Arena di Monaco, in Germania. Caesars Sportsbook ha il Bayern come enorme favorito di -2000 (rischiare $ 2.000 per vincere $ 100) sulla linea di denaro di 90 minuti. Plzen è il perdente di +4000, con un pareggio al prezzo di +1300 nelle ultime quote Bayern Monaco vs Plzen. L’over-under per i goal totali è 4,5 e la partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di UEFA Champions League di questa stagione. Iscriviti ora per ottenere una prova gratuita di 7 giorni. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi tra cui UEFA Europa League, Serie A italiana, NWSL, NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ricevi tutto gratis per 7 giorni quando ti registri proprio qui.

Come guardare Bayern Monaco vs Viktoria Plzen

Data Bayern Monaco-Viktoria Plzen: martedì 4 ottobre

Bayern Monaco vs Viktoria Plzen tempo: 12:45 ET

Bayern Monaco vs Viktoria Plzen in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Bayern Monaco-Viktoria Plzen

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da più di cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Anche Sutton ha ottenuto le sue migliori scommesse, andando 130-95-1 sulle sue migliori scommesse sul calcio nel 2022, restituendo più di $ 2.000 per $ 100 scommettitori.

Per il Bayern Monaco contro Viktoria Plzen, Sutton sta raccogliendo oltre 4,5 gol con una vincita di +100. Il Bayern è la squadra più potente del campionato nazionale e ha segnato cinque gol in più in Bundesliga rispetto a qualsiasi altra squadra. Hanno mostrato la loro potenza di fuoco in più competizioni in questa stagione, avendo segnato almeno cinque gol in quattro partite diverse. Con Jamal Musiala (cinque gol) e Sadio Mane (quattro), il Bayern ha due dei primi cinque marcatori individuali del campionato nazionale, mentre Leroy Sane ha segnato un paio di gol in UCL.

Nel frattempo, il Plzen ha già mostrato la sua vulnerabilità contro i club della massima serie, concedendo cinque gol al Barcellona nella prima fase a gironi di Champions League. Il Plzen ha anche concesso cinque gol al Bayern Monaco quando queste squadre si sono incontrate per la prima volta in Champions League nel 2013, quindi cinque gol per gli avversari sembrano essere il numero magico per il Viktoria Plzen.

“Una vittoria convincente per il Bayern martedì vedrà la squadra tedesca prendere un comando importante nel Gruppo C, soprattutto con Barcellona e Inter che si affronteranno lo stesso giorno”, ha detto Sutton a SportsLine. “Mi aspetto che il Bayern esca con uno scopo e raggiunga la vittoria contro il Viktoria Plzen”.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere l’azione della UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.