Pronostici Real Madrid vs. RB Lipsia, scelte, come guardare, streaming: 14 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Il Real Madrid cercherà di mantenere viva la propria vittoria quando ospiterà l’RB Lipsia nella resa dei conti della UEFA Champions League 2022 mercoledì su Paramount+. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno un record perfetto nella Liga nelle prime cinque partite della stagione e hanno vinto l’esordio di Champions League contro il Celtic 3-0. Ospitano un club di Lipsia che ha licenziato l’allenatore Domenico Tedesco dopo una sconfitta per 4-1 in Champions League contro lo Shakhtar la scorsa settimana, ma hanno grandi speranze dopo aver ottenuto una vittoria in campionato per 3-0 sul Dortmund sotto il nuovo allenatore Marco Rose. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, in Spagna, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Real Madrid contro RB Lipsia da Caesars Sportsbook elencano Madrid come il favorito di -190 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, mentre il Lipsia è il perdente di +470. Un pareggio restituisce +350 e l’over/under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Data Lipsia-Real Madrid: mercoledì 14 settembre

Ora Lipsia vs Real Madrid: 15:00 ET

Scelte della UEFA Champions League per il Real Madrid contro l’RB Lipsia

Prima di passare alla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Mike Goodman. Redattore di calcio per CBS Sports, Goodman è in prima linea nel movimento di statistiche e analisi avanzate nel calcio, con otto anni di esperienza lavorando con analisi statistiche predittive all’avanguardia. Tra i suoi crediti ci sono il lavoro per FiveThirtyEight e StatsBomb, e ha un’immensa esperienza nell’immersione profonda nell’analisi coinvolta nella dissezione dello sport.

Per Real Madrid contro RB Lipsia, Goodman sceglie la squadra spagnola per una vincita di -185. I Red Bulls stanno cercando di dare una svolta alla stagione ora che Rose è al comando. Ma, anche con l’ottima prestazione contro il Dortmund nel fine settimana, questo periodo di transizione probabilmente significa che non saranno in grado di contenere una squadra dominante come il Madrid.

La squadra spagnola non sarà a pieno regime mercoledì con il capitano Karim Benzema messo da parte per un infortunio nella gara di apertura della Champions League contro il Celtic. Tuttavia, Goodman crede che questo aprirà le porte a Vinicius Junior per sostituire e prendere il controllo del gioco per il Real Madrid.

“Vinicius Junior è di gran lunga l’attaccante più pericoloso che il Real Madrid trotterella e lo stile altalenante del Lipsia si adatterà perfettamente all’ala”, ha detto Goodman a SportsLine. “Ha già una media di 0,58 xG per 90 nella Liga in questa stagione, e questo è con Benzema in campo per la maggior parte del tempo. Nessun Benzema, oltre allo stile ad alto numero di ottani del Lipsia, significa che Vini Jr. diventa il punto focale dell’attacco e Il Lipsia non sarà in grado di inserirlo in difesa”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

