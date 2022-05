Pronostici Real Madrid vs Manchester City, quote Champions League: Benzema, Modric affrontano un compito di rimonta alto

Le semifinali di UEFA Champions League si concluderanno mercoledì con il ritorno di Real Madrid e Manchester City al Santiago Bernabeu. Se questo scontro è qualcosa come l’andata, allora i fan sono in serbo per un’altra benedizione dagli dei del calcio. L’andata a Manchester della scorsa settimana si è conclusa con il City che ha vinto 4-3, ma la doppietta di Karim Benzema ha i Blancos saldamente in parità con entrambe le squadre che necessitano di miglioramenti in difesa.

Ecco i nostri pronostici per questa partita, come guardarla e altro ancora:

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Il palinsesto di mercoledì

Manchester City-Real Madrid

Data: mercoledì 4 maggio | Tempo: 15:00 ET | TV e live streaming: CBS e Paramount+

Posizione: Stadio Santiago Bernabéu — Madrid, Spagna

Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach e Guillem Balagué

Probabilità: Real Madrid +230; Disegna +280; Città dell’uomo +106; O/U: 3,5 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da vedere: Luka Modric contro il centrocampo del City. Modric è stato un po’ tranquillo all’andata e non è mai riuscito a prendere palla per creare come avrebbe voluto. Non è stato in grado di produrre una sola possibilità. Aspettatevi che cambi qui perché possiamo immaginarlo più sulla palla. E non è solo per il bene della creatività. Il Real Madrid ha bisogno di possedere la palla e tenerla dal City dopo aver avuto quasi il 60% di possesso nell’andata.

Più propensi a segnare: Karim Benzema. Ha segnato due gol all’andata e negli ultimi tempi è stato inarrestabile. Non commettere errori sul fatto che King Karim dovrà tornare alla grande per far passare il Real. A meno che non ne segni uno o due, il Real probabilmente non ha molte possibilità. Aspettati che il francese sia dappertutto, tormentando Ederson, spostandosi a volte nel mezzo, controllando la palla e cercando di dare il via all’attacco. Come sempre, avrà le sue possibilità.

Scelto il migliore in campo: Phil Foden. Penso che la giovane stella inglese chiuda il pareggio con un gol o un assist, intrecciando l’incoerente difesa del Real Madrid per farlo. Per me è il miglior giovane giocatore di tutta l’Inghilterra e si è guadagnato il diritto di iniziare questa partita.

Pronostico partita: Real Madrid 2, Manchester City 2. Un’altra raffica di gol, ma il City fa abbastanza per evitare i tempi supplementari e passare alle finali consecutive.