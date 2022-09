Pronostici Real Madrid vs. Celtic, scelte, come guardare, live streaming: 6 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

La fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23 prende il via martedì con un intrigante incontro tra celtico e Real Madrid. Il Real Madrid è il campione d’Europa in carica, mentre il Celtic ha iniziato la stagione con sei vittorie consecutive nella Premiership scozzese. Il Celtic sta uscendo da una clamorosa vittoria per 4-0 sui rivali cittadini Rangers nel fine settimana. Il Real Madrid, nel frattempo, si è assicurato una vittoria per 2-1 Vero Betis sabato a casa. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d'inizio dal Celtic Park di Glasgow, in Scozia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Celtic vs Real Madrid di Caesars Sportsbook elencano il Real Madrid come il favorito di -140 (rischiando $ 140 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Celtic il +340 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +310 e l'over/under per i goal totali segnati è 2,5.

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da più di cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Anche Sutton ha ottenuto le sue migliori scommesse, andando 133-99 nelle sue ultime 232 scelte di calcio, restituendo quasi $ 3.000 per $ 100 scommettitori.

Per Celtic vs. Real Madrid, Sutton sostiene entrambe le squadre a segnare con una quota di -130. Il Celtic è stato clinico sotto porta in questa stagione, segnando 25 gol nelle prime sei partite di campionato nella Premiership scozzese. Gli uomini di Ange Postecoglou hanno segnato tre o più gol in cinque delle ultime sei partite in tutte le competizioni, tra cui una raffica di nove gol contro Dundee United il 28 agosto.

Nel frattempo, il Real Madrid presenta uno degli attacchi più pericolosi d’Europa, guidato da Karim Benzema. L’attaccante veterano è stato il capocannoniere della Champions League la scorsa stagione con 15 gol e ha segnato 82 gol in questa competizione.

“Il Celtic ha segnato 25 gol nelle prime sei partite di campionato, mentre il Real ha segnato due o più gol in ciascuna delle ultime cinque partite”, ha detto Sutton a SportsLine. “Mi aspetto che queste tendenze continuino martedì, il che porterà entrambe le squadre a segnare”.

