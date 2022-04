Pronostici, quote, linea Manchester United vs Liverpool: l’esperto rivela le scelte della Premier League 2022 per il 19 aprile

Liverpool non ha subito una sconfitta durante la partita della Premier League inglese dal 28 dicembre, quando ha perso 1-0 Leicester City. I Reds hanno registrato 10 vittorie e due pareggi dalla battuta d’arresto e sono secondi nella classifica EPL con 73 punti, uno dietro al campione in carica Manchester City. Il Liverpool (22-7-2) cerca di prolungare la sua serie di imbattibilità quando ospita Manchester United martedì. I Red Devils (15-9-8) stanno lottando per un posto tra i primi quattro, essendo attualmente quinti in campionato con 54 punti, tre in meno del Tottenham.

Il calcio d’inizio ad Anfield è fissato per le 15:00 ET. Il Liverpool è elencato come un favorito di -280 (rischiare $ 280 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Liverpool vs. Manchester United da Caesars Sportsbook, mentre Unito è un perdente di +750. Un pareggio ha un prezzo di +410 e l’over-under per il totale dei gol segnati è fissato a 3,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Liverpool e Manchester United, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Spread Liverpool vs. Manchester United: Liverpool -1,5 (-105)

Over-under Liverpool-Manchester United: 3,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs Manchester United: Liverpool -280, Manchester United +750, pareggio +410

LIV: Mohamed Salah guida la Premier League con 20 gol

UOMO: I Red Devils hanno segnato due gol o meno in quattro delle ultime sei partite

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds sono stati avari durante la loro serie di imbattibilità, segnando otto reti inviolate e concedendo un totale di sei gol. Due di questi gol sono stati concessi nel pareggio per 2-2 contro il Manchester City nell’ultima partita di Premier League il 10 aprile, quando Sadio Mane e Diogo Jota conteggiato per il Liverpool. I Reds guidano il campionato con un differenziale reti di più-57 e hanno superato gli avversari 39-7 andando 15-0 in casa in questa stagione.

Mane, che sabato ha segnato due gol nella vittoria per 3-2 del Liverpool contro il Man City nelle semifinali di FA Cup, è terzo nella squadra con 13 gol in campionato mentre Jota è terzo in Premier League con 15. I Reds hanno il capocannoniere del campionato in Mohamed Salah, che ha registrato una tripletta nel trionfo per 5-0 sul Manchester United il 24 ottobre. La squadra vanta anche i primi tre in Premier League negli assist, con Salah (11) inserito tra il leader Trento Alexander-Arnold (12) e Andrew Robertson (10).

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils stanno ottenendo la loro seconda vittoria in sei partite di campionato, un trionfo per 3-2 Città di Norwich di sabato. L’attacco del Manchester United è stato fornito da Cristiano Ronaldo, che ha registrato la sua 60esima tripletta in carriera e la seconda in sei partite. La 37enne superstar portoghese ha anche segnato tre gol nella vittoria per 3-2 contro il Tottenham il 12 marzo. Ronaldo è anche con Jota per il terzo posto in Premier League in questa stagione con 15 gol. Tuttavia, Ronaldo salterà questa gara dopo la morte del suo neonato figlio.

Bruno Fernandes ha disputato cinque partite di campionato senza gol ma è secondo ai Red Devils con nove. Il 27enne centrocampista portoghese, che è anche secondo nel club con sei assist, ha segnato due gol per la sua nazionale il 29 marzo nella vittoria per 2-0 sulla Macedonia del Nord nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022. francese Paul Pogba è uno dei migliori preparatori del campionato in quanto è quarto con nove assist da record.

Come scegliere tra Liverpool e Manchester United

