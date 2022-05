Pronostici, quote, linea Manchester City vs. Wolves: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per l’11 maggio

Manchester City tenta di avvicinarsi al suo quarto titolo di Premier League inglese in cinque stagioni quando farà visita ai Wolves mercoledì. Gli Sky Blues hanno vinto due corone consecutive prima di finire al secondo posto Liverpool nel 2019-20, ma è tornato in testa alla classifica la scorsa stagione. Il Man City (27-5-3), che ha bisogno di raccogliere sette punti nelle ultime tre partite per regnare di nuovo sovrano, sta cavalcando una serie di vittorie consecutive che ha raggiunto quattro partite con il 5-0 di domenica di Newcastle United. Wolves (15-5-15), che ha perso 1-0 a Man City a dicembre, è senza vittorie nelle ultime quattro dopo aver giocato 2-2 contro Chelsea di sabato.

Spread Manchester City vs Wolves: Man City -1,5 (-125)

Over-under Manchester City vs. Wolves: 2,5 gol

Linea di vincita Manchester City vs. Wolves: Man City -380, Wolves +1100, Draw +460

MCY: Gli Sky Blues sono a pari merito con il Chelsea per il secondo maggior numero di titoli EPL con cinque

WLV: Il Wolverhampton ha segnato due gol durante le sue quattro vittorie consecutive

Perché dovresti sostenere il Manchester City

Raheem Sterling ha preso il comando della squadra in campionato con 12 gol nel fine settimana, saltando in vantaggio Kevin De Bruyne e Riad Mahrez segnando due gol contro il Newcastle. La prestazione ha posto fine a una siccità di nove partite per l’ala 27enne, che ha segnato l’unico gol nella vittoria sui Wolves all’inizio di questa stagione. Rodri è stato il miglior marcatore del Man City, tuttavia, poiché ha registrato un gol in ciascuna delle ultime tre gare per raddoppiare il totale della sua stagione.

Gabriele Gesù ha segnato solo tre gol nelle sue prime 23 partite di campionato in questa stagione prima di esplodere con quattro in un trionfo per 5-1 su Watford il 23 aprile. Il 25enne attaccante brasiliano ha segnato nella vittoria per 4-0 del Man City contro Leeds Unito una settimana dopo ed è a una distanza dal totale di nove gol della scorsa stagione in 29 partite. Jesus ha già stabilito un record in carriera mentre guida la squadra ed è al settimo posto in campionato con otto assist.

Perché dovresti sostenere i lupi

Il club ha giocato tre partite senza gol prima del pareggio contro il Chelsea di sabato. Francisco Trincao ha posto fine alla siccità al 79 ‘e difensore Conor Coady ha guadagnato un punto ai Wolves con un gol al 97 ° minuto. È stato il quarto gol stagionale in campionato per il 29enne Coady, terzo in classifica con il centrocampista portoghese Ruben Neves.

L’attaccante messicano Raul Jimenez è il primo del club con sei gol ed è in vantaggio con tre assist. Il 31enne è apparso in sole 10 partite la scorsa stagione e ha chiuso con quattro gol dopo aver registrato 17 gare su 38 nel 2019-20. L’ala sudcoreana Hwang Hee-Chan è il terzo miglior marcatore dei Wolves con cinque risultati in 27 partite dopo essere entrato a far parte della squadra in prestito da RB Lipsia in agosto.

