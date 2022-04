Pronostici, quote, linea Manchester City vs Liverpool: l’esperto rivela le scelte della Premier League 2022 per il 10 aprile

Domenica è la partita più importante della stagione della Premier League inglese Manchester City host Liverpool all’Etihad Stadium con il primo posto in palio. Il campione in carica City (23-4-3) è solo un punto avanti in cima alla classifica EPL poiché il Liverpool (22-6-2) ha ottenuto una serie di 10 vittorie consecutive EPL. Sono i primi due in assoluto in campionato e, con otto settimane rimaste nella stagione, questo probabilmente deciderà il titolo. Il Liverpool guida la classifica per gol, con i Citizens secondi, mentre il City ha concesso meno gol e i Reds sono subito dietro. Le squadre hanno pareggiato 2-2 nel loro primo incontro di questa stagione, ad ottobre ad Anfield. Si incontreranno di nuovo il prossimo fine settimana nelle semifinali di FA Cup e potrebbero finire per lottare per il titolo di Champions League.

Il calcio d'inizio è fissato per le 11:30 ET a Manchester, in Inghilterra. Caesars Sportsbook elenca Man City come il favorito di +103 (rischiando $ 100 per vincere $ 103) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Manchester City contro Liverpool, con il Liverpool lo sfavorito di +255. Un pareggio ha un prezzo di +260 e l'over-under per i goal totali segnati è fissato a 2,5.

Spread Man City vs Liverpool: City -0,5 (+100)

Over-under Man City vs Liverpool: 2,5 gol

Money line Man City vs Liverpool: City +103, Liverpool +255, Draw +260

MC: Joao Cancelo prima in Premier League per passaggi in area di rigore (76)

prima in Premier League per passaggi in area di rigore (76) LVP: Mohamed Salah guida la classifica per tiri (113) e tentativi in ​​porta (43)

Perché dovresti sostenere il Manchester City

I Citizens sono i campioni in carica e giocano in casa, e sono forti da dietro a davanti. Giocare senza un vero attaccante non li ha ostacolati e hanno il miglior record difensivo del campionato. Ha segnato 70 gol e ne ha subiti solo 18 nelle 30 partite, con tre giocatori che ne hanno vantati 10. Raheem Sterling e Riad Mahrez sono due di loro e di solito giocano davanti al centrocampista stellare Kevin De Bruyne, che ha anche 10 obiettivi e ha un’incredibile visione del campo. Ha solo tre assist ma realizza 5,3 tiri ogni 90 minuti.

Bernardo Silva (Sette), Phil Foden (sette) e Ilkay Gundogan (sei) sono tra le molte altre opzioni di punteggio. I Citizens sono di gran lunga la migliore squadra dell’EPL in termini di possesso palla, tenendo palla il 68,2% delle partite, ben davanti al secondo miglior Liverpool (62,7). Il City è l’unica squadra del campionato a concedere meno di 200 tiri, con appena 67 in porta, e ne ha concessi sei in totale nell’ultimo incontro con i Reds. Ederson ha 17 reti inviolate, ha pareggiato per la maggior parte in campionato e ne ha almeno 15 in cinque stagioni consecutive. Il City ha segnato 40 dei suoi 70 gol in casa.

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds hanno un vero attaccante, ed è il migliore del campionato in questa stagione. Mohamed Salah ha segnato 20 gol in campionato e otto in nove partite di Champions League. Ha anche 10 assist, a pari merito con il compagno di squadra Andy Robertson al secondo posto dietro l’arma critica dei Reds Trento Alexander-Arnold. Il terzino ha 11 assist e la sua abilità su cross e calci piazzati è impareggiabile. Il 23enne guida il campionato in azioni di tiro (128), passaggi progressivi (238) e lanci filtranti (17). Il problema più grande nell’attacco del Liverpool è con quali giocatori andrà l’allenatore Jurgen Klopp.

Il Liverpool ha segnato 77 gol subendone solo 20 e ha l’imbarazzo della ricchezza in attacco. Salah può essere unito da qualsiasi combinazione di Diogo Jota (14 gol), Sadio Mané (12), Roberto Firmino (cinque gol, tre assist) e Luis Diaz (16 in due leghe). Diaz ha segnato un gol e un assist nella vittoria per 3-1 in Champions League contro Benfica martedì, e ha segnato due gol in campionato in sei partite da quando è tornato da Porto a gennaio. Virgil Van Djik e Joel Matip sono una coppia imponente al centro della difesa davanti Alissonche ha pareggiato con Ederson con 17 reti inviolate.

