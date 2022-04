Pronostici, quote, linea Manchester City vs Leeds: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 30 aprile

Il Manchester City può avvicinarsi di un passo al titolo di Premier League quando assume una motivazione motivata Leeds Unito squadra sabato a Elland Road. Il Manchester City, campione in carica della Premier League, ha un punto di vantaggio sul secondo posto Liverpool con sole cinque partite rimaste. Gli uomini di Pep Guardiola stanno uscendo da un’emozionante vittoria per 4-3 Real Madrid martedì nell’andata di una semifinale di Champions League. Nel frattempo, il Leeds è a soli cinque punti dalla zona di scarto e sta cercando di evitare la retrocessione. I Bianchi stanno uscendo dallo 0-0 contro Palazzo di cristallo di lunedi.

Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30 ET. Caesars Sportsbook elenca il Manchester City come il favorito di -350 (rischiando $ 350 per vincere $ 100) nelle sue ultime quote Manchester City contro Leeds United, con il Leeds lo sfavorito di +950. Un pareggio ha un prezzo di +460 e l'over-under per i gol totali segnati è 3,5.

Spread Manchester City-Leeds: Man City -1,5 (-125)

Over-under Manchester City-Leeds: 3.5

Money line Manchester City vs. Leeds: Man City -350, Leeds +950, ​​Pareggio +460

MCY: Man City guida la Premier League per gol concessi (21)

LEE: The Whites 3-2-2 sotto la guida dell’allenatore Jesse Marsch

Perché dovresti sostenere il Manchester City

L’ultima volta che queste parti si sono incontrate, il City ha distrutto il Leeds. Kevin De Bruyne segnato due volte, e Phil Foden, Jack Grealish, Riad Mahrez, Giovanni Pietre e Nathan Aké hanno segnato ciascuno un gol nella vittoria per 7-0 all’Etihad Stadium a dicembre. Il margine di sette gol è il più grande in una partita di Premier League finora in questa stagione.

Inoltre, il Manchester City è la migliore squadra su strada della Premier League. I Cityzens hanno infatti 12 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta in 16 partite in trasferta. Il City non è stato battuto in trasferta da quando ha perso agli Spurs nel weekend di apertura.

Perché dovresti sostenere il Leeds United

I bianchi hanno giocato bene sotto l’americano Jesse Marsch. Da quando Marsch ha assunto la carica di allenatore alla fine di febbraio, il Leeds ha tre vittorie, due sconfitte e due pareggi in sette partite. Nelle ultime cinque partite i Bianchi sono imbattuti (3-0-2). Sotto la direzione di Marsch, il Leeds è passato da due punti di vantaggio alla retrocessione a cinque punti di vantaggio dalla zona di lancio.

Una delle ragioni del successo della squadra è stata la difesa. Il Leeds ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite e sta cercando di registrare tre reti inviolate consecutive per la prima volta dall’agosto 2002.

Come scegliere tra Manchester City e Leeds United

