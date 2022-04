Pronostici, quote, linea Liverpool vs Villarreal: l’esperto di calcio rivela le scelte della Champions League 2022 per il 27 aprile

di Liverpool la ricerca del suo secondo titolo di Champions League in tre anni si è conclusa nei quarti di finale nel 2021 quando è stato sconfitto da Real Madrid. I Reds hanno superato quella fase questa volta, battendo Benfica nei quartieri per mantenere vive le loro speranze. La caccia alla settima corona nella storia del club continua quando il Liverpool ospita Villarreal mercoledì nell’andata della semifinale di UEFA Champions League 2022. Il Villarreal ha tirato fuori un ribaltamento contro Bayern Monaco per raggiungere la semifinale per la prima volta dal 2006.

Il calcio d’inizio ad Anfield a Liverpool, in Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Il Liverpool è il favorito a -310 (rischiare $ 310 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Liverpool vs. Villarreal da Caesars Sportsbook. Il Villarreal è il perdente di +850, un pareggio è elencato a +420 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Villarreal e Liverpool, devi vedere cosa ha da dire l’esperto di calcio di SportsLine Brandt Sutton.

Spread Liverpool-Villarreal: Liverpool -1,5 (-105)

Over-under Liverpool-Villarreal: 2,5 gol

Linea di vincita Liverpool vs. Villarreal: Liverpool -310, Villarreal +850, Pareggio +420

LIV: I Reds hanno superato gli avversari 25-11 nel torneo

VIL: Il Sottomarino Giallo ha concesso un gol nelle ultime tre partite di Champions League

Perché dovresti sostenere il Liverpool

Da quando sono stato escluso Inter Milan negli ottavi di finale, i Reds hanno alzato l’attacco, segnando 24 gol in 10 partite tra tutte le competizioni. Hanno anche represso sulla difensiva poiché hanno registrato quattro reti inviolate consecutive dopo quella sconfitta e ne hanno registrate sei in totale in quell’arco di 10 partite. Il Liverpool ha segnato un totale di otto gol durante la sua serie di imbattibilità, che consiste in otto vittorie e un paio di pareggi.

Mohamed Salah è l’arma offensiva più pericolosa dei Reds con otto gol in 10 gare di Champions League. Il 29enne egiziano ha dominato la Premier League in questa stagione, guidando il campionato in entrambi i gol (22) e gli assist (13). Attaccante brasiliano Roberto Firmino ha segnato cinque gol durante la partita di Champions League, di cui due nel 3-3 contro il Benfica il 13 aprile, mentre Sadio Mane, quinto in Premier League con 14 conteggi, ne ha segnati tre.

Perché dovresti sostenere il Villarreal

Lo Yellow Submarine è stato solido in difesa per mesi, concedendo meno di tre gol in 27 partite consecutive in tutte le competizioni e ottenendo un paio solo cinque volte da quando ha perso 3-1 contro Barcellona in una gara della Liga il 27 novembre. Il club ha rinunciato a un totale di un gol nei quarti di finale di andata e ritorno contro il Bayern Monaco e ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul Valencia nella Liga il 19 aprile. Arnaut Danjuma ha segnato entrambi i gol in quella vittoria e ha anche segnato l’unico bottino il 6 aprile in un trionfo per 1-0 contro il Bayern.

Il 25enne Danjuma è il miglior marcatore del Villarreal in quanto guida il club con sei gol durante la partita di Champions League. Danjuma è anche in testa allo Yellow Submarine nella Liga con 10 gol in 23 partite nella sua prima stagione con la squadra. Anche il Liverpool dovrà prestare attenzione all’attaccante 22enne Samuel Chukwuezeche ha segnato nel pareggio per 1-1 del Villarreal contro il Bayern il 12 aprile.

