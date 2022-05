Pronostici, quote, linea Liverpool-Aston Villa: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 10 maggio

di Liverpool le speranze di conquistare il suo secondo titolo di Premier League inglese in tre stagioni hanno avuto un successo nel fine settimana quando si è accontentato di un pareggio per 1-1 contro il Tottenham mentre Manchester City instradato Newcastle United 5-0. Di conseguenza, i Reds si trovano a tre punti dal campione in carica per il primo posto a tre partite dalla fine. Il Liverpool (25-8-2) può mantenere vive le sue possibilità con una vittoria in visita Aston Villa (13-4-17) martedì. I Reds hanno ottenuto una vittoria casalinga per 1-0 contro i Lions nel primo incontro della stagione a dicembre.

Il calcio d’inizio a Villa Park è fissato per le 15:00 ET. Il Liverpool è elencato come un favorito di -220 (rischiando $ 220 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti nelle ultime quote Liverpool vs. Aston Villa da Caesars Sportsbook, mentre l’Aston Villa è uno sfavorito di +575. Un pareggio ha un prezzo di +360 e l’over-under per il totale dei gol segnati è fissato a 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Aston Villa e Liverpool, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Ora, Green ha analizzato Liverpool-Aston Villa da ogni angolazione e ha appena rivelato le sue scelte e le previsioni della Premier League. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Aston Villa-Liverpool:

Spread Liverpool-Aston Villa: Liverpool -1,5 (+120)

Over-under Liverpool-Aston Villa: 2,5 gol

Linea di denaro Liverpool-Aston Villa: Liverpool -220, Aston Villa +575, Pareggio +360

LIV: I Reds hanno segnato un totale di quattro gol nelle ultime 13 partite di campionato

AVL: I Lions non sono riusciti a segnare in tre delle ultime sei partite

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds entrano con un paio di vittorie consecutive, avendo ottenuto 14 partite in tutte le competizioni e 16 partite di campionato senza sconfitte. Il club ha registrato 11 vittorie e tre pareggi da quando ha perso una decisione per 1-0 Inter Milan negli ottavi di finale di Champions League l’8 marzo e andata 13-3-0 in EPL dopo la sconfitta per 1-0 contro Leicester City il 28 dicembre. Il Liverpool è secondo in campionato con 87 gol e non è stato tenuto fuori dal referto in EPL dalla sconfitta contro i Foxes.

Mohamed Salah è la spina dorsale dell’attacco dei Reds in quanto guida il campionato in entrambi i gol (22) e gli assist (13). Il club ha altre minacce, tuttavia, come Diogo Jota (15) e Sadio Mane (14) sono rispettivamente quarto e quinto in gol. Inoltre, Luis Diaz si è scaldato quando ha segnato l’unico gol del Liverpool contro il Tottenham sabato dopo aver segnato nella vittoria per 3-2 della squadra Villarreal in semifinale di Champions League quattro giorni prima.

Perché dovresti sostenere l’Aston Villa

I Lions si sono riscaldati in modo offensivo poiché hanno accumulato cinque gol nelle ultime due partite. Nelle cinque partite precedenti, la squadra è stata esclusa tre volte e ha registrato solo un paio di gol. Attaccanti Ollie Watkins e Danny Ings si sono uniti per produrre quattro dei gol poiché entrambi hanno segnato in gare consecutive.

Il 26enne Watkins guida il club con 10 gol in campionato e ha segnato tre dei suoi ultimi sei conteggi. Ings è al secondo posto nella classifica dei Lions con sette gol ed è a pari merito con Emi Buendia per il vantaggio della squadra negli assist con sei. Buendia, un’ala argentina di 25 anni, ha segnato un assist in ciascuna delle sue ultime due gare e ha anche segnato un gol nella vittoria per 3-1 dei Lions contro Burnley di sabato.

Come scegliere tra Liverpool e Aston Villa

