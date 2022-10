Pronostici punteggio Champions League: l’esperto sceglie Inter-Barcellona, ​​Chelsea-Milan gli headliner

La terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League è alle porte con 16 partite tra martedì e mercoledì. Ora siamo al centro del programma della fase a gironi e questo può fare o distruggere il viaggio europeo per qualsiasi club. Con le squadre che affrontano le stesse avversarie alla terza e alla quarta giornata, l’opportunità di aumentare le possibilità di avanzare è a portata di mano. La lista di martedì è evidenziata da Inter-Barcellona, ​​mentre Chelsea e Milan hanno un grande incontro mercoledì allo Stamford Bridge. Come sempre, CBS Sports e Paramount+ saranno la tua casa per tutto ciò che riguarda l’UCL, a partire dalla UEFA Champions League Today in onda alle 14:00 ET.

Ecco i nostri pronostici per ogni partita e altro ancora:

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Il palinsesto di martedì

(Tutti gli orari USA/Est)

Bayern Monaco-Viktoria Plzen, 12:45, Paramount+

Olympique de Marseille vs. Sporting CP, 12:45, Paramount+

UEFA Champions League Oggi, alle 14, CBS Sports Network e Paramount+

The Golazo Show, 15:00, CBS Sports Network e Paramount+

Ajax-Napoli, ore 15, Paramount+

Club Brugge-Atletico Madrid, 15:00, Paramount+

Eintracht Francoforte-Tottenham Hotspur, 15:00, Paramount+

FC Porto-Bayer Leverkusen, 15:00, Paramount+

Inter-Barcellona, ​​ore 15, Paramount+

Liverpool vs Rangers, 15:00, Paramount+

Spettacolo post-partita della UEFA Champions League, 17:00, CBS Sports Network e Paramount+

Il palinsesto di mercoledì

(Tutti gli orari USA/Est)

UEFA Champions League Oggi, alle 14, CBS Sports Network e Paramount+

RB Lipsia vs Celtic, 12:45, Paramount+

Red Bull Salisburgo-Dinamo Zagabria, 12:45, Paramount+

UEFA Champions League Oggi, alle 14, CBS Sports Network e Paramount+

The Golazo Show, 15:00, CBS Sports Network e Paramount+

Benfica-Paris Saint-Germain, 15, Paramount+

Chelsea-Milan, ore 15, Paramount+

Juventus-Maccabi Haifi, ore 15, Paramount+

Manchester City-FC Copenhagen, 15:00, Paramount+

Real Madrid-Shakhtar Donetsk, 15:00, Paramount+

Siviglia-Borussia Dortmund, 15:00, Paramount+

Spettacolo post-partita della UEFA Champions League, 17:00, CBS Sports Network e Paramount+

Scelte per le partite

Inter vs Barcellona

Un match da guardare: Robert Lewandowski contro Milan Skriniar. Dal punto di vista dell’Inter, l’attaccante polacco è l’uomo più pericoloso in campo da difendere. Questa è un’Inter che ha un disperato bisogno di un risultato positivo dopo aver perso sabato contro l’AS Roma a San Siro. Milan Skriniar è chiamato a lasciare il segno dopo un inizio di stagione negativo e affronta uno dei migliori attaccanti del mondo. — Francesco Porzio

Più propensi a segnare un gol: Robert Lewandowski. Chi altro se non Lewandowski? L’ex giocatore del Bayern Monaco ha già segnato tre gol contro il Viktoria Plzen nella partita di apertura della fase a gironi, ma poi non è riuscito a mettere il suo nome nel referto contro la sua ex squadra all’Allianz Arena. La partita di martedì a San Siro sarà fondamentale per capire il resto della stagione dell’UCL per entrambe le squadre. — Francesco Porzio

Scelta migliore in campo: Pedri. L’Inter dovrebbe sedersi sul lato difensivo del campo e fare più affidamento sui contropiedi. Questo dovrebbe aprire la strada a Pedri per essere un giocatore cruciale, visto il suo ruolo in mezzo al parco e anche per il modo in cui dovrebbe giocare il Barcellona. L’Inter, invece, dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, fuori per infortunio, che sarebbe stato dalla stessa parte del campo di Pedri. — Francesco Porzio

Pronostico partita: Barcellona 2, Inter 1. I nerazzurri stanno attraversando un momento molto difficile e hanno perso due gare consecutive contro Udinese e Roma. Continua a crescere la pressione su Simone Inzaghi e la partita di martedì contro il Barcellona potrebbe decidere il suo imminente futuro. — Francesco Porzio

Liverpool contro Rangers

Un match da vedere: Allan McGregor contro Roberto Firmino e l’attacco del Liverpool. In difesa, i Rangers hanno lottato da quando hanno perso contro il Celtic nell’Old Firm, che ha visto McGregor prendere il comando tra i bastoni. Anche se ha avuto un’ottima prestazione nella sconfitta per 3-0 contro il Napoli, i suoi difensori centrali non hanno fornito molto aiuto, quindi aspetta che abbia difficoltà a tenere sotto controllo Firmino e Liverpool. Firmino ha segnato in tre delle ultime quattro partite di campionato in cui è apparso ma ha ancora bisogno di aprire il suo account in Champions League, questa sarà la partita per farlo. — Chuck Booth

Più propenso a segnare: Roberto Firmino. Mentre il Liverpool ha lottato in questa stagione, Firmino ha intensificato le sue prestazioni con la sfida di Darwin Nunez alle sue spalle. Con cinque gol in campionato e tre assist, Firmino sarà pronto a partire, sfruttando la difesa traballante dei Rangers. — Chuck Booth

La scelta del migliore in campo: Trent Alexander-Arnold. Dopo alcune settimane difficili dopo non essere apparso per l’Inghilterra e poi aver pareggiato il Brighton, Jurgen Klopp farà in modo che la sua difesa sia bloccata. Un paio di assist mentre giocano un ruolo importante nel guidare la squadra in avanti dovrebbero essere sufficienti per raccogliere l’uomo di gli onori della partita. — Chuck Booth

Pronostico partita: Liverpool 3, Rangers 1. Nonostante le lotte interne, il Liverpool non perderà un cambio per prendere un posto di pilota nelle qualificazioni per la fase a eliminazione diretta insieme al Napoli. — Chuck Booth

Chelsea-Milan

Un incontro da guardare: Rafael Leao contro Reece James. I piani tattici di Graham Potter sono ancora in forte evoluzione. Di fronte alla minaccia rappresentata da Leao sulla sinistra, l’allenatore del Chelsea potrebbe essere propenso a passare a tre terzine e raddoppiare le sue opzioni difensive sulla fascia destra. Qualunque sia il sistema, James dovrà essere al meglio in difesa – il che è davvero molto buono – se vuole reprimere l’MVP della Serie A. — James Benge

Più propensi a segnare un gol: Raheem Sterling. Potrebbe disdegnarne parecchi, ma non c’è nessuno in campo che arrivi in ​​posizioni da gol con la stessa frequenza di Sterling. È già stato scambiato di lato da Potter, un chiaro segno che il suo allenatore confida che, ovunque giochi il nazionale inglese, ci si può fidare di lui per fare la differenza. — James Benge

Scelta migliore in campo: Rafael Leao. Senza voler riaffermare il punto raggiunto nei matchup, Leao rappresenterà davvero un test onnipotente per il Chelsea. Si potrebbe obiettare che finora in questa stagione non hanno affrontato un attaccante più devastante. Nelle ultime cinque partite ha consegnato tre gol e sei assist alla causa del Milan e sembra che sia passato da potenziale cliente a superstar. Mercoledì sarebbe l’occasione perfetta per annunciarsi al mondo. — James Benge

Pronostico partita: Chelsea 0, Milan 2. Questo gioco potrebbe andare in qualsiasi modo, ma è abbastanza chiaro che il Chelsea è ancora in lavorazione sotto Potter, che ha mostrato ogni indicazione a Brighton e Swansea di essere pronto ad armeggiare regolarmente alla ricerca di una formula vincente. Gli assenti del Milan renderanno sicuramente più difficile la cosa a Stefano Pioli, ma la vittoria sull’Empoli ha dimostrato una forza in profondità che potrebbe bastare per vincere a San Siro. — James Benge

Benfica-PSG

Un match da guardare: Julian Draxler contro PSG. Il nazionale tedesco contro la squadra madre si preannuncia affascinante e potenzialmente dannoso anche per i campioni di Francia. Draxler sta ricostruendo la sua carriera in Portogallo dopo averla lasciata svanire a Parigi e questo essere il miglior abbinamento in questo girone rende la posta in gioco alta per un giocatore che non mancherà di motivazione. — Jonathan Johnson

Più propensi a segnare un gol: Lionel Messi. Sembra che tutto ciò che l’argentino sta toccando si stia trasformando in oro ancora una volta. Un superbo calcio di punizione nel fine settimana contro il Nizza sulla scia di una prolifica pausa internazionale con Argentina e Benfica dovranno dare il meglio di sé per tenerlo fuori dopo un gol e un assist in Israele l’ultima volta in Europa. — Jonathan Johnson

Scelta uomo in campo: Neymar. Non c’è dubbio che mentre Messi al momento è letale e anche Mbappe è in buona forma di gol, la superstar brasiliana è ugualmente cruciale per far spuntare la squadra del PSG di Christophe Galtier. Se Neymar riuscirà a mantenere questa forma, sarà uno dei protagonisti della Coppa del Mondo di quest’inverno. — Jonathan Johnson

Pronostico partita: Benfica 1, PSG 1. Sembra che sarà l’incontro più serrato di questa fase a gironi e una battaglia tra le prime due ultime del Gruppo H. Entrambe le squadre possono segnare, ma potrebbero avere difficoltà a tenere fuori gli avversari. Il PSG potrebbe intrufolarsi con un gol, ma un pareggio non sarebbe uno shock considerando quanto sia sembrato forte il Benfica. — Jonathan Johnson