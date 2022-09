Pronostici PSG vs. Maccabi Haifa, scelte, come guardare, live streaming: 14 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Il Paris Saint-Germain è tra i favoriti per la vittoria della UEFA Champions League 2022 in questa stagione e la squadra di Christophe Galtier affronterà il Maccabi Haifa mercoledì nella fase a gironi. Il PSG si è assicurato una vittoria per 2-1 sulla Juventus nella partita di apertura grazie alla doppietta di Kylian Mbappe. Il Maccabi Haifa, nel frattempo, non è riuscito a segnare nella sconfitta per 2-0 contro il Benfica lo scorso martedì. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dal Sammy Ofer Stadium di Haifa, in Israele, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote PSG contro Maccabi Haifa di Caesars Sportsbook elencano il PSG come il favorito di -700 (rischiando $ 700 per vincere $ 100) sulla linea di denaro dei 90 minuti, con il Maccabi Haifa il perdente di +1800. Un pareggio ha un prezzo di +700 e l’over/under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare il PSG contro il Maccabi Haifa

Data PSG-Maccabi Haifa: mercoledì 14 settembre

PSG vs Maccabi Haifa ora: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Maccabi Haifa-PSG

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. Ha 31-17-1 sulle sue scelte Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.200 per $ 100 scommettitori, ed è 13-7 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Per Maccabi Haifa vs. PSG, Eimer sostiene oltre 1,5 gol nel primo tempo con una quota di -125. Il PSG ha sparato su tutti i cilindri nelle ultime settimane. In effetti, i campioni in carica della Ligue 1 hanno vinto le ultime quattro partite in tutte le competizioni.

Il PSG è stato in grado di assicurarsi quei risultati positivi grazie al suo efficiente attacco, che presenta artisti del calibro di Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappe. Neymar sta vivendo una stagione stellare per il PSG, registrando otto gol e sei assist in sette partite di campionato.

Messi continua a brillare in mezzo al campo e ha collezionato tre gol e sette assist in Ligue 1. Mbappe ha segnato entrambi i gol nella vittoria per 2-1 del PSG sulla Juventus la scorsa settimana e ha il ritmo per abbattere una linea di fondo del Maccabi Haifa che ha ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime tre partite.

“Il Maccabi Haifa è il minnow in questo gruppo e avrà le mani impegnate nel cercare di fermare l’attacco predone del PSG, che guarderà a ogni partita di questa competizione come un gradino per le finali dell’UCL a cui si aspettano di qualificarsi. “Eimer ha detto a SportsLine. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

