Pronostici PSG vs. Benfica, scelte, come guardare, live streaming: 5 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Due squadre che non hanno ancora perso in partite nazionali o europee in questa stagione si bloccheranno mercoledì su Paramount+ in una partita della UEFA Champions League 2022. Il Paris Saint-Germain è in testa alla Ligue 1 francese e ha iniziato la sua stagione in UCL con vittorie consecutive. Nel frattempo, anche il Benfica ha esordito in Champions League con un paio di vittorie e il club portoghese è primo nella classifica della Primeira Liga. Questi club si sono incontrati sei volte in precedenza in competizioni europee e il Benfica ha un vantaggio di 3-1-2. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Calcio d’inizio dall’Estádio da Luz di Lisbona, Portogallo, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote PSG contro Benfica di Caesars Sportsbook elencano il Paris Saint-Germain come il favorito di -135 (rischiando $ 135 per vincere $ 100) sulla linea di denaro dei 90 minuti, con il Benfica lo sfavorito di +325. Un pareggio ha un prezzo di +320 e l’over/under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di UEFA Champions League di questa stagione. Iscriviti ora per ottenere una prova gratuita di 7 giorni. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi tra cui UEFA Europa League, Serie A italiana, NWSL, NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ricevi tutto gratis per 7 giorni quando ti registri proprio qui.

Come guardare Benfica-PSG

Data PSG-Benfica: mercoledì 5 ottobre

Ora PSG vs Benfica: 15:00 ET

Diretta streaming PSG-Benfica: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Benfica-PSG

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dal consumato insider del calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 243-225-7 in generale sulle sue scelte di calcio nel 2022, incluso uno sbalorditivo 37-20-1 sulle previsioni della Premier League per un profitto di oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori.

Per PSG vs Benfica, Eimer sostiene entrambe le squadre per segnare e oltre 2,5 gol. Con nomi famosi come Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, la potenza offensiva del PSG è evidente. È la squadra con il punteggio più alto nel campionato nazionale e solo due club hanno segnato più gol dei loro cinque nelle prime due giornate di UCL.

Il PSG ha segnato in tutte e 12 le partite in tutte le competizioni di questa stagione. Nel frattempo, il Benfica ha segnato in 13 delle 14 partite, di cui cinque nell’ultima partita casalinga. La squadra portoghese sta segnando una media di 3,3 gol a partita in casa e il tabellone segnapunti dovrebbe essere illuminato mercoledì.

“Ci aspetta un incontro tra alcune delle migliori potenze d’attacco del mondo mercoledì”, ha detto Eimer a SportsLine. “E anche se la risposta sembra quasi troppo ovvia, mi aspetto gol in questo, poiché entrambe le squadre vogliono trovare quella separazione in cima alla classifica”.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere l’azione della UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.