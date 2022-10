Pronostici PSG vs. Benfica, scelte, come guardare, live streaming: 11 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Due squadre imbattute in partite nazionali e europee si scontreranno martedì su Paramount+. La partita della UEFA Champions League 2022 vedrà il Paris Saint-Germain capolista del Gruppo H e il secondo posto Benfica dopo che i due hanno giocato per 1-1 la scorsa settimana. Il PSG ha un record di 12-2-0 in tutte le competizioni di questa stagione ed è in testa alla Ligue 1 francese. Nel frattempo, il Benfica è in testa alla Primeira Liga portoghese e sfoggia un record di 14-2-0 in tutte le partite. Puoi trasmettere la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dal Parc des Princes a Parigi, in Francia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote PSG vs Benfica di Caesars Sportsbook elencano il PSG come favorito di -205 (rischiando $ 205 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti, con il Benfica il +525 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +350 e l’over/under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per PSG vs Benfica, Green sostiene il PSG per vincere ed entrambe le squadre segnano con una quota di +140. Prima di un pareggio senza reti contro Reims sabato, il PSG aveva segnato in ciascuna delle 13 partite di quest’anno. Tornando alla scorsa stagione, il club francese ha segnato in 22 delle ultime 23 partite, quindi il PSG che entra in classifica – e probabilmente più volte – sembra quasi scontato.

Anche il Benfica non è sfigato quando si tratta del terzo attacco, e ha anche segnato in tutte le 16 partite di questa stagione tranne una in tutte le competizioni. Il Benfica esce sabato da una partita da quattro gol in cui Gonçalo Ramos ha segnato due gol in rete. Ma il Benfica ha anche rinunciato a due gol in quella gara, quindi è suscettibile nel back-end. Questo è un grande motivo per cui Green ha entrambe le squadre sul tabellone e il PSG si assicura la vittoria.

“Un pareggio contro il PSG la scorsa settimana è stato un risultato giusto, ma [Benfica] potrebbe lottare per contenere Kylian Mbappé e Neymar in viaggio questa volta”, ha detto Green a SportsLine.

