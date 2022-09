Pronostici PSG-Juventus, scelte, come guardare, streaming: pronostici UEFA Champions League 6 settembre 2022

Il Paris Saint-Germain è uno dei club più affermati d’Europa, ma in UEFA Champions League non ha avuto il tipo di successo che molti si aspettano. PSG hanno solo una apparizione in finale che si è conclusa con una sconfitta contro il Bayern Monaco nel 2020, ma entrano nella competizione del 2022 con uno dei roster più ricchi di talenti tra tutti i club del torneo. Si aprono con una partita di alto profilo contro la squadra italiana Juve, che sta cercando di far girare le ruote in questa stagione dopo un inizio un po’ lento. Puoi vedere cosa succede nella loro apertura del Gruppo H quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d'inizio dal Parc des Princes a Parigi, in Francia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Paris Saint-Germain-Juventus di Caesars Sportsbook elencano il PSG come il favorito di -355 (rischiando $ 355 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti. La Juventus è la sfavorita di +950 e un pareggio ha un prezzo di +470.

Come vedere PSG-Juventus

Data Paris Saint-Germain-Juventus: martedì 6 settembre

Paris Saint-Germain-Juventus, ora 15:00 ET

Paris Saint-Germain-Juventus in diretta streaming:

Scelte UEFA Champions League per Juventus-Paris Saint-Germain

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. Ha 31-17-1 sulle sue scelte Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.200 per $ 100 scommettitori, ed è 13-7 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Per PSG-Juventus, Eimer sostiene il PSG per vincere sulla linea del denaro e per la fine della partita con Under 4,5 goal per una vincita di -120. Entrambi gli elementi di questa scommessa sembrano opzioni solide, dato che il Paris Saint-Germain è partito alla grande nella Ligue 1 francese e la Juventus ha deciso di giocare uno stile difensivo per necessità per iniziare la sua stagione. La Juve è alle prese con una serie di infortuni che hanno ostacolato quanto ha saputo fare in attacco il tecnico Massimiliano Allergi.

Nel frattempo, il PSG ha ancora opzioni di punteggio nel suo attacco e ha segnato almeno tre gol in sei delle sette partite totali per iniziare la stagione. L’attaccante Kylian Mbappe ha segnato tre dei sei gol della squadra nelle ultime due partite e Neymar ha segnato due gol negli ultimi tre. La Juventus arriva come una squadra esausta, motivo per cui Eimer crede che il PSG abbia un notevole vantaggio.

"Il motivo per cui stiamo vedendo una Juventus così incredibilmente difensiva è dovuto al fatto che questa squadra sta lottando con un gran numero di titolari fuori per infortunio", ha detto Eimer a SportsLine. "La squadra ha sviluppato uno stile di gioco sotto Allegri che dà la priorità a un gol veloce in anticipo, seguito dal parcheggio dell'autobus e dal gioco difensivo fino al fischio finale".

