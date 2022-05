Pronostici, pronostici e pronostici della finale di UEFA Champions League 2022: Real Madrid-Liverpool scommette da un esperto comprovato

Una squadra solleverà il trofeo della Champions League sabato quando Liverpool e Real Madrid si scontrano nella finale di UEFA Champions League del 2022 allo Stade de France di Parigi. Il Liverpool sta cercando di ottenere una tripletta di trofei – FA Cup, Champions League e EFL Cup – qualcosa che non è stato fatto da nessuna squadra dal Manchester United nel 1999. Nel frattempo, il Real Madrid può aggiungere al suo record di 13 Titoli di Champions League con una vittoria sabato. La partita di sabato è la rivincita della finale del 2018, vinta 3-1 dal Real Madrid.

Il kickoff è fissato per le 15:00 ET su CBS e in streaming su Paramount+. Il Liverpool è elencato come un favorito di +100 (rischiare $ 100 per vincere $ 100) nelle ultime quote Liverpool vs. Real Madrid da Caesars Sportsbook, mentre il Real Madrid è un perdente di +255. Un pareggio di 90 minuti è +270 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Real Madrid e Liverpool o pronostici per le finali di UEFA Champions League, devi vedere cosa ha da dire il famoso scommettitore di calcio Jon (Buckets) Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Ora, Eimer ha analizzato la partita Liverpool-Real Madrid da ogni angolazione e ha semplicemente bloccato le sue ambite scelte e i pronostici della UEFA Champions League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Real Madrid-Liverpool:

Spread Liverpool-Real Madrid: Liverpool -0,5 (-105)

Over-under Liverpool-Real Madrid: 2,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs. Real Madrid: Liverpool +100, Real Madrid +250, Draw +270

LIV: Il Liverpool ha segnato due o più gol in tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni

RM: Il Real Madrid ha registrato un’interruzione in due delle ultime tre partite

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds hanno il miglior marcatore della Premier League – e forse del mondo – a Mohamed Salah. Il tre volte vincitore della Scarpa d’Oro della Premier League, Salah è arrivato in testa alla classifica con 23 gol in questa stagione. Ha anche svenuto 13 assist, che hanno anche guidato il campionato.

Inoltre, il Liverpool è stato inarrestabile di recente. I Reds sono imbattuti nelle ultime 18 partite in tutte le competizioni con 14 vittorie e nove reti inviolate. Hanno superato i loro avversari 38-14 durante quel tratto. La loro ultima sconfitta è avvenuta l’8 marzo.

Perché dovresti sostenere il Real Madrid

Karim Benzema ha avuto un talento per trovare il fondo della rete in Champions League. L’attaccante 34enne ha segnato 15 gol in questa campagna di Champions League, due in meno del record di tutti i tempi stabilito da Cristiano Ronaldo nel 2013-14. Benzema ha anche 86 gol in carriera in Champions League, che è il terzo più di tutti i tempi.

Inoltre, i Blancos hanno posseduto i recenti incontri contro il Liverpool. Dal 2009, il Real Madrid ha quattro vittorie e un pareggio in cinque partite contro i Reds. Il pareggio è arrivato nell’ultimo incontro, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione, in cui il Real Madrid ha tenuto un vantaggio complessivo per 3-1.

Come scegliere tra Liverpool e Real Madrid

Eimer ha analizzato il Liverpool contro il Real Madrid da ogni angolazione e sta andando sotto sul totale dei gol. Fornisce anche due migliori scommesse sicure e ha una ripartizione completa della finale di UEFA Champions League. Sta solo condividendo le sue scelte da esperto di Champions League su SportsLine.

Allora, chi vince il Real Madrid contro il Liverpool? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Liverpool vs. Real Madrid, tutte dall’esperto che ha schiacciato le sue scelte di calcio, e scoprilo.