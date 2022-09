Pronostici, pronostici, come guardare, streaming AC Milan-Dinamo Zagabria: 14 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Dopo la sua sconvolgente vittoria Chelsea nella gara d’esordio della UEFA Champions League 2022, Dinamo Zagabria cercherà di mantenere lo slancio quando affronteranno un altro dei pesi massimi del calcio, AC Milan, su Paramount+. La partita di mercoledì potrebbe vedere la Dinamo aumentare il vantaggio nel Gruppo E dell’UCL, unica squadra vittoriosa alla prima giornata. Il Milan ha pareggiato 1-1 contro Red Bull Salisburgo, e sperano che la corsa in Champions League di quest’anno vada meglio di quella dell’anno scorso, quando sono arrivati ​​quarti nel loro girone. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio da San Siro a Milano, in Italia, è fissato per le 12:45 ET. Le ultime quote AC Milan vs Dinamo Zagabria dal Caesars Sportsbook elencano il Milan come il favorito di -310 (rischiando $ 310 per vincere $ 100) sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con la Dinamo il +950 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +400 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare AC Milan-Dinamo Zagabria

Data Milan-Dinamo Zagabria: mercoledì 14 settembre

AC Milan vs Dinamo Zagabria ora: 12:45 ET

Scelte UEFA Champions League per AC Milan-Dinamo Zagabria

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. Ha 31-17-1 sulle sue scelte Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.200 per $ 100 scommettitori, ed è 13-7 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Per AC Milan vs Dinamo Zagabria, Eimer sta sostenendo oltre 2,5 gol con una vincita di -165. Il Milan ha uno dei trequartista più talentuosi al mondo, Rafael Leao, che può segnare se stesso o schierare un compagno di squadra. È sesto in Serie A per gol, terzo per assist e all’inizio di questo mese ha segnato tre gol da solo in una partita contro Inter Milan.

Il Milan è secondo in Serie A per gol segnati, ma la sua difesa non è forte come il suo attacco. Hanno subito quattro gol nelle ultime tre partite e quelle tre partite hanno segnato una media di 3,33 gol totali. Nel frattempo, Zagabria ha segnato oltre 2,5 gol in sette delle ultime nove partite.

Zagabria potrebbe essere lo sfavorito, ma nessuno mette in dubbio la loro abilità nel segnare. Hanno segnato 28 gol nel loro campionato nazionale, il doppio della squadra successiva con il punteggio più alto. Hanno segnato una media di 2,7 gol nelle ultime sei partite, quindi Eimer si aspetta molti gol sul tabellone per mercoledì. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

