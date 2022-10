Pronostici Milan vs. Monza, scelte, come guardare, live streaming: 22 ottobre 2022 Pronostici Serie A italiana

I campioni in carica della Serie A italiana ospiteranno una delle squadre più recenti del campionato come AC Milan accoglie AC Monza sabato a San Siro su Paramount+. Il club ospite ha avuto un inizio difficile dopo essere stato promosso dalla Serie B, ma il Monza si è catapultato fuori dalla zona retrocessione e attualmente si trova al 14° posto nella classifica della Serie A italiana dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite. Nel frattempo, il Milan si trova al terzo posto e continua a dominare la competizione, vincendo quattro delle ultime cinque e sette in totale nelle prime 10 partite nazionali. Trasmetti ora la partita in streaming su Paramount+ e ottieni una prova gratuita di 30 giorni con il codice promozionale UEFA22.

Il calcio d'inizio dallo stadio San Siro di Milano, in Italia, è fissato per le 12:00 ET di sabato. Le ultime quote AC Milan vs Monza di Caesars Sportsbook elencano l'AC Milan come il favorito di -260 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con Monza come lo sfavorito di +700. Un pareggio ha un prezzo di +360 e l'over/under per i goal totali segnati è 2,5.

Paramount+ è l'unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione.

Come guardare Monza-Milan

Data Milan-Monza: sabato 22 ottobre

Milan vs Monza ora: 12 pm ET

Milan-Monza in diretta streaming: Paramount+ (usa il codice UEFA22 per 30 giorni gratis)

Scelte di Serie A italiana per Monza-Milan

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da più di cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Ha anche fatto un giro con le sue migliori scommesse, andando 132-102-1 nelle sue scelte di calcio quest’anno, restituendo più di $ 1.700 per $ 100 scommettitori,

Per AC Milan vs Monza, Sutton sta raccogliendo oltre 2,5 goal da segnare per una vincita di -150. Il Monza club ospite ha portato il suo gioco a un nuovo livello dopo aver lottato all’inizio della stagione, e parte di quel cambiamento è dovuto al fatto che ha segnato gol. Nel frattempo, gli uomini di Stefano Pioli hanno subito gol ma hanno superato i loro problemi, il che rafforza l’argomento di Sutton secondo cui entrambe le squadre troveranno il fondo della rete.

“Il Monza ha segnato due o più gol in tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, mentre il Milan ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A”, ha detto Sutton a SportsLine. “Inoltre, il Milan ha subito almeno un gol in nove delle ultime 10 partite complessive, uno dei motivi principali per cui mi aspetto che questa partita vedrà segnare oltre 2,5 gol sabato”.

