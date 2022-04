Pronostici Milan-Torino, scelte, come guardare, live streaming: 10 aprile 2022 Pronostico Serie A italiana

AC Milan metterà in gioco la sua serie di 11 vittorie consecutive quando visiterà Torino la domenica. Il Milan (20-7-4) è in testa alla classifica della Serie A italiana, ma ha solo un punto in più rispetto al secondo posto Napoli. Il Torino (10-8-12) è 11° nella classifica di Serie A italiana e ha una sola vittoria nelle ultime nove partite. Il Milan ha prevalso 1-0 quando queste squadre hanno giocato l’ultima volta nell’ottobre 2021. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dell’Olimpico Grande Torino è fissato per le 14:45 ET a Torino, in Italia. Caesars Sportsbook elenca il Milan come il favorito -111 (rischiare $ 111 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti. Il Torino è un perdente di +320 nelle ultime quote di AC Milan vs. Torino e un pareggio ha un prezzo di +250. L’over-under è di 2,5 goal e la partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani includono una settimana gratuita per iniziare e includono le partite di calcio, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare Torino-Milan

Data Milan-Torino: domenica 10 aprile

Milan-Torino, ora: 14:45 ET

Streaming Milan-Torino: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Torino-Milan

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Milan-Torino dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Torino-Milan, Eimer sostiene il Milan sulla linea dei soldi a quota -111. Il Milan non perde trasferta da quasi cinque mesi, avendo vinto 11 delle 15 trasferte in Serie A. La sua storia recente contro il Torino è ancora più convincente poiché il Milan ha vinto cinque delle ultime sei sfide con il Torino, quattro su quelle che sono vittorie a porta inviolata.

Quanto al Torino, zoppica in questo confronto poiché nelle ultime nove partite ha quattro sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria. Quell’unica vittoria è capitata contro la peggiore squadra della Serie A, Salernitana, che è sulla buona strada per la retrocessione. Il Torino è già fuori dalla corsa per un posto tra i primi quattro in Serie A, che lo qualificherebbe alla Champions League del prossimo anno, ed essenzialmente è già fuori dalla possibilità di arrivare al n. 5 o 6, il che lo metterebbe in Europa League. Quindi, entrerà domenica con pochi incentivi, di cui Eimer ha tenuto conto.

“Il Torino non vince in casa dall’inizio di gennaio e, sebbene il ritorno di capitan Bellotti abbia aiutato a segnare i gol, sarà difficile strappare punti a un Milan determinato”, ha detto Eimer a SportsLine.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la partita su Paramount+. Visita Paramount+ ora per vedere la Serie A italiana, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo, gli originali Peak. e altro ancora.