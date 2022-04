Pronostici Milan-Genoa, scelte, come guardare, live streaming: 15 aprile 2022 Pronostico Serie A italiana

AC Milan è sul punto di vincere il suo primo titolo italiano di Serie A dal 2011, ma deve gestire i suoi affari contro una disperata Genova club venerdì. Insieme a Inter Milan e Napoli Alle calcagna dei rossoneri, il Milan deve rimediare a un attacco offensivo che nelle ultime due gare è stato tenuto senza gol. Il Genoa è alla ricerca di punti mentre la stagione volge al termine per evitare la retrocessione, ma ha solo una vittoria in campionato contro il Milan negli ultimi 10 incontri. Puoi vedere cosa succede questa volta quando trasmetti in streaming tutta l’azione su Paramount+.

Calcio d’inizio da San Siro a Milano, Italia è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote AC Milan-Genoa dal Caesars Sportsbook elencano il Milan come il favorito di -295 (rischiando di $ 295 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Genoa lo sfavorito di +950. Un pareggio ha un prezzo di +380 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di venerdì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha due livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani prevedono una settimana gratuita per iniziare, quindi iscriviti ora qui.

Come vedere Milan-Genoa

Data Milan-Genoa: venerdì 15 aprile

Milan-Genova ora: 15:00 ET

Diretta streaming Milan-Genova: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Genoa-AC Milan

Prima di sintonizzarti sulla partita di venerdì, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e tiene conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 61-45 nelle sue ultime 106 scelte di calcio, restituendo oltre $ 1.000 per $ 100 scommettitori!

Per AC Milan-Genoa, Sutton sostiene il Milan per vincere a zero con una quota di -112. Ciò significa che sta scegliendo il Milan per assicurarsi una vittoria da esclusione. Leone Ostigarde ha segnato un gol a sorpresa contro il Milan nella partita di Coppa Italia, ma i rossoneri hanno altrimenti soffocato il Genoa in questa stagione. Il Milan in realtà è dietro al Genoa nelle pressioni difensive di successo in questa stagione al secondo posto in tutta la Serie A. La differenza, tuttavia, è che il Genoa trascorre la maggior parte delle sue partite in possesso palla, mentre il Milan ha una squadra di gran lunga più talentuosa.

Nonostante i club siano agli estremi opposti della classifica, il Milan deve giocare al meglio lungo la linea di fondo. Capitano e difensore centrale Alessio Romagnoli rischiare di saltare la terza partita consecutiva (coscia), e Alessandro Florenzi continuerà a perdere tempo dopo l’intervento chirurgico al menisco dopo un infortunio subito due partite fa. Il Genoa ha una media del terzo minor numero di tiri ogni 90 minuti in questa Serie A in questa Serie A (10.09), quindi prima ancora di provare a sfruttare quegli infortuni, deve capire come minacciare in attacco.

“Nonostante sia stato tenuto a reti inviolate nelle ultime due partite, mi aspetto che il Milan torni in pista contro il Genoa”, ha detto Sutton a SportsLine. “Il Milan ha anche mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei partite in tutte le competizioni, uno dei motivi principali per cui sostengo la squadra di casa per assicurarsi la vittoria di venerdì”.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Serie A italiana. Visita subito Paramount+ per vedere la Serie A italiana, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.